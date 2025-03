Photobastei Zürich

Substanzen jetzt.: Psychedelika in der Therapie: Durchbruch oder Hype?

Psychedelika in der Therapie:

Durchbruch oder Hype?

Wie sieht Psychedelika-assistierte Therapie in der Praxis aus?

Dr. med. Sivan Schipper und M.Sc. Stephanie Buschner im Gespräch mit Moderatorin Stefanie Pfändler.

Mittwoch, 26.03.25, 19.00 Uhr

Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich

3. Stock, Prix Libre

Das Zentrum für Psychedelika-assistierte Therapie (Z-PAT) behandelt seit 2021 Patient*innen mit MDMA, LSD und Psilocybin. Es gehört damit zu den wenigen Einrichtungen, die dank einer Ausnahmebewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) illegale Substanzen bei einzelnen Patient*innen anwenden dürfen. Diese kommen bei Traumafolgestörungen, Angststörungen, Depressionen oder terminalen Erkrankungen wie Krebs am Lebensende zum Einsatz. Stephanie Buschner und Dr. med. Sivan Schipper aus dem interdisziplinären Team des Z-PAT geben Auskunft über ihre praktischen Erfahrungen bei der Psychedelika-assistierten Therapie und diskutieren Potenziale, aber auch Grenzen und Herausforderungen. Anonymisierte Erfahrungsberichte von Patient*innen gewähren dazu Einblicke in die Höhen und Tiefen von psychedelischen Erfahrung.

Die Psychotherapeutin Stephanie Buschner arbeitet seit über 10 Jahren an der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Dr. med. Sivan Schipper ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Palliativ- und Schmerzmedizin. Er ist Leitender Arzt im Spital Uster und leitet die Palliativabteilung. Beide sind Mitbegründer*innen des Z-PAT.

https://www.zpat.ch/

Substanzen Jetzt.

ist eine Veranstaltungsreihe der Gesellschaft zur Erweiterung des Bewusstseins, des Projekts « substanzielles.ch» und der Photobastei. Jeden letzten Mittwoch im Monat.

Psychoaktive Substanzen sind in aller Munde. Es herrscht geradezu ein Hype um Psychedelika – nicht nur als Freizeit- und Partydrogen. Sie erleben auch eine Renaissance als neue und wirksame therapeutische Mittel. Die Veranstaltungsreihe «Substanzen jetzt.» beleuchtet Psychedelika aus verschiedenen Blickwinkeln. Expert:innen aus Medizin, Psychotherapie, Philosophie, Soziologie sowie Untergrund-Pionier:innen und User:innen geben Auskunft. Wie funktioniert Microdosing? Wie wirken Psychedelika in der Therapie? Gibt es wirklich «bad trips»? Welchen Effekt haben diese Substanzen in der zweiten Lebenshälfte? Oder gar am Lebensende? Was bedeutet Bewusstseinserweiterung? Und wie sähe eine vernünftige Gesetzgebung aus? Um diese Fragen geht es in «Substanzen jetzt.»

Die weiteren Veranstaltungen:

Mittwoch, 30. April

Psychedelische Settings: Wie gelingt Konsum?

Mittwoch, 28. Mai

Is there a bad trip? What psychedelic experiences can teach us.

Medienkontakt:

Romano Zerbini

Verein PhotoCreatives / Photobastei

Sihlquai 125

8005 Zürich

email: romano.zerbini@photobastei.ch

T +41 44 240 22 00

M +41 79 220 09 84

