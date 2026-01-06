Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

I costi chilometrici diminuiscono di due centesimi nel 2026

Secondo il calcolo annuale del Touring Club Svizzero (TCS), nel 2026 i costi chilometrici delle autovetture diminuiscono, attestandosi a 74 centesimi al chilometro. Rispetto all'anno precedente, ciò rappresenta una riduzione di due centesimi, dovuta principalmente al calo dei prezzi del carburante fossile e dell'elettricità.

Dopo un aumento di quattro centesimi nel 2025, nel 2026 i costi chilometrici delle autovetture registrano una flessione secondo i calcoli del TCS, stabilendosi a 74 centesimi. Ciò corrisponde a una diminuzione di due centesimi, pari a -2,6 % rispetto all'anno precedente. Questa evoluzione è spiegata principalmente dalla riduzione dei prezzi dell'energia : il carburante fossile è diminuito di circa il 7 %, mentre il prezzo dell'elettricità è calato del 9 % rispetto all'anno scorso. Inoltre, la quota crescente di veicoli ricaricabili contribuisce a ridurre il consumo energetico medio. La combinazione di questi due fattori - calo dei prezzi dell'energia e riduzione dei consumi - si traduce in una diminuzione complessiva dei costi energetici. Al contrario, i premi dell'assicurazione casco sono aumentati sensibilmente, registrando un incremento di circa il 14 %. Dopo il marcato aumento dell'anno precedente, il prezzo del veicolo di riferimento del TCS è nuovamente cresciuto leggermente, passando da CHF 44'400 nel 2025 a CHF 45'000. Gli altri elementi che impattano i costi chilometrici sono rimasti contenuti.

Riduzione dei costi variabili e fissi

Secondo la metodologia di calcolo del TCS, la diminuzione dei costi chilometrici nel 2026 è dovuta principalmente alla riduzione dei costi variabili. Questi ammontano a CHF 4'135 all'anno per un'autovettura tipo, contro CHF 4'315 dell'anno precedente. La riduzione dei costi fissi è più moderata : nel 2026 essi raggiungono CHF 6'977, contro CHF 7'077 dell'anno scorso.

I costi fissi comprendono in particolare l'ammortamento, il rendimento del capitale investito, la tassa sulla circolazione stradale, l'assicurazione responsabilità civile, la casco parziale, le spese accessorie, i costi di garage nonché la manutenzione del veicolo. Gli interessi sul capitale investito sono diminuiti fortemente, passando dallo 0,35 % allo 0,05 %. L'aumento dei premi dell'assicurazione casco (+14 %) è in parte compensato da una riduzione dell'assicurazione responsabilità civile e dell'imposta cantonale sui veicoli. Inoltre, i costi di garage e le spese per la pulizia e la manutenzione del veicolo sono rimasti stabili rispetto all'anno scorso.

I costi variabili, che dipendono dal chilometraggio percorso, comprendono la svalutazione, le spese per il carburante, l'usura degli pneumatici e i costi di riparazione. Il prezzo medio del carburante è diminuito, attestandosi a CHF 1,71 al litro (senza piombo 95), contro CHF 1,84 dell'anno precedente. Il consumo medio del veicolo di riferimento del TCS è di 5 litri ogni 100 km. La riduzione del 9 % del prezzo dell'elettricità svolge un ruolo importante anche per i veicoli elettrici : il veicolo tipo del TCS consuma 18 kWh/100 km, a un prezzo dell'elettricità di 28 centesimi per chilowattora. Complessivamente, i costi energetici rappresentano l'11,5 % del costo annuo di un'autovettura media. I costi di riparazione e quelli legati agli pneumatici sono invece rimasti stabili rispetto all'anno scorso.

Nuovo strumento di calcolo online

Lanciato nel 2025 in sostituzione della chiavetta USB, lo strumento di calcolo online dei costi chilometrici del TCS si rivolge ai privati, sia per calcolare i propri costi di esercizio sia per fatturarli a terzi. Consente inoltre ai servizi di contabilità e di risorse umane delle aziende di determinare in modo semplice e rapido i costi di esercizio di uno o più veicoli.

Inoltre, per la prima volta, la deduzione legata all'utilizzo di un veicolo privato per gli spostamenti casa-lavoro si basa su un prezzo al chilometro pubblicato annualmente dal Touring Club Svizzero (TCS), conformemente a una decisione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Questa tariffa di riferimento offre una base di calcolo specifica, trasparente e affidabile per la valutazione dei costi di trasferta.