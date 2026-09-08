Intuitive Surgical Deutschland GmbH

Intuitive déploie les innovations du da Vinci 5 en Europe

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Fribourg-en-Brisgau, Allemagne (ots)

Conçue pour la chirurgie de demain, la plateforme da Vinci 5 franchit une nouvelle étape avec le marquage CE de ses instruments Force Feedback et de nouvelles fonctionnalités digitales.

Intuitive, un leader mondial des technologies de soins mini-invasifs et pionnier de la chirurgie robot-assistée, annonce aujourd’hui l’obtention du marquage CE pour les instruments dotés de la technologie Force Feedback[a] de son système chirurgical da Vinci 5, ainsi que le déploiement progressif en Europe d’une série de nouvelles fonctionnalités.

La technologie Force Feedback est conçue pour permettre aux chirurgiens de mieux appréhender les forces exercées sur les tissus au cours de l’intervention. Grâce aux commandes de la console du chirurgien du da Vinci 5, ils peuvent ressentir les forces de poussée et de traction exercées sur les tissus et les mesurer à l’aide d’un indicateur de force en temps réel.

Parallèlement aux instruments Force Feedback, Intuitive déploie en Europe plus de 100 mises à jour et améliorations de l’expérience utilisateur du da Vinci 5. Rendues possibles par son architecture informatique avancée qui offre une puissance de calcul 10 000 fois supérieure à celle de da Vinci Xi, ces évolutions illustrent l’innovation continue du système chirurgical le plus avancé d’Intuitive.

« Avec l’introduction des instruments Force Feedback et des nouvelles fonctionnalités pour le da Vinci 5 en Europe, nous continuons à concrétiser notre vision : proposer une plateforme conçue pour l’avenir, capable d’évoluer au rythme des besoins des chirurgiens, des patients et des systèmes de santé », déclare Dirk Barten, président commercial d’Intuitive pour l’Europe.

«Dans l’ensemble des systèmes de santé, nos clients sont confrontés aux mêmes défis : améliorer les résultats pour les patients, tout en réduisant le coût global des soins, élargir l’accès aux soins à un plus grand nombre de patients et améliorer l’expérience des patients comme celle des équipes soignantes. Grâce à notre gamme de systèmes da Vinci et à l’écosystème intégré Intuitive, qui s’appuie sur plus de 30 ans d’expertise, nous continuons à les accompagner pour relever ces défis. » ajoute Dirk Barten.

Une technologie Force Feedback unique en son genre :

De plus en plus de données issues de la pratique clinique montrent que les technologies Force Feedback et digitales pourraient permettre une chirurgie plus respectueuse des tissus et améliorer les résultats lors d’étapes opératoires clés dans de nombreuses interventions. [1-6]

Lors de l’utilisation des instruments Force Feedback :

Les capteurs Force Feedback mesurent en temps réel, environ 1 000 fois par seconde, les forces de poussée, de traction et les forces directionnelles que le chirurgien ressent via les commandes de la console du da Vinci 5.

Le da Vinci 5 affiche en temps réel l’échelle relative de la force appliquée aux tissus pendant la chirurgie grâce au Force Gauge, un indicateur visuel semblable à un compteur de vitesse.

Les chirurgiens pourront consulter après leurs interventions les mesures de force via la fonctionnalité Case Insights, disponible dans My Intuitive+, afin d’affiner leur technique et, éventuellement, de réduire la variabilité de la force d’un cas à l’autre.

La téléprésence : « Intuitive Telepresence » est une fonctionnalité qui permet aux médecins d’observer à distance les procédures en temps réel et de fournir des conseils pendant les interventions. Elle intègre désormais une nouvelle caméra qui élargit le champ de vision à l’ensemble du bloc opératoire, un nouveau curseur en direct ainsi qu’un système audio amélioré pour faciliter la communication. Ces améliorations visent à transformer l’apprentissage et la formation des chirurgiens afin de tirer pleinement parti du réseau mondial d’Intuitive, qui compte plus de 101 000 chirurgiens formés au système da Vinci.

« Intuitive Telepresence » est une fonctionnalité qui permet aux médecins d’observer à distance les procédures en temps réel et de fournir des conseils pendant les interventions. Elle intègre désormais une nouvelle caméra qui élargit le champ de vision à l’ensemble du bloc opératoire, un nouveau curseur en direct ainsi qu’un système audio amélioré pour faciliter la communication. Ces améliorations visent à transformer l’apprentissage et la formation des chirurgiens afin de tirer pleinement parti du réseau mondial d’Intuitive, qui compte plus de 101 000 chirurgiens formés au système da Vinci. La commande automatisée du retrait des instruments depuis la console du chirurgien : Les chirurgiens pourront déclencher le retrait des instruments ou de l’endoscope directement depuis la console, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie du chirurgien et la sécurité lors des changements d’instruments.

Les chirurgiens pourront déclencher le retrait des instruments ou de l’endoscope directement depuis la console, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie du chirurgien et la sécurité lors des changements d’instruments. Le ciblage multi-bras :Cette fonctionnalité simplifiera et réduira le temps nécessaire à la préparation des interventions quel que soit le nombre de bras arrimés. Elle facilitera aussi le reciblage en cours de procédure lorsque cela s’avère nécessaire, favorisant ainsi une chirurgie multi-quadrants plus efficace.

Les améliorations et nouvelles fonctionnalités du système da Vinci 5 comprennent :

Le da Vinci 5 est la cinquième génération du système chirurgical da Vinci et le dernier-né de la gamme. Celle-ci comprend également les systèmes multiports da Vinci X et da Vinci Xi, ainsi que le système single-port da Vinci SP. Intuitive offre ainsi aux chirurgiens et aux hôpitaux un choix de solutions éprouvées et hautement performantes.

Plus de 11 700 systèmes chirurgicaux da Vinci sont utilisés dans des hôpitaux du monde entier, et plus de 21,8 millions de procédures da Vinci ont été réalisées à ce jour. [7]

« Le da Vinci 5 a été conçu comme une plateforme d’innovation continue, permettant d’intégrer régulièrement de nouvelles fonctionnalités, capacités, indications et instruments », explique Iman Jeddi, PhD, vice-présidente senior et directrice générale des plateformes da Vinci et des opérations produits chez Intuitive.

« La chirurgie génère une quantité considérable d’informations. En rassemblant les données issues de l’ensemble du processus chirurgical, notamment les images vidéo, les mouvements des instruments et le retour de force, nous posons les bases de la prochaine génération de fonctionnalités reposant sur l’IA. Notre ambition est de faire bénéficier les chirurgiens et les équipes soignantes de toute l’Europe de cette dynamique d’innovation. » conclut Iman Jeddi.

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Les images accompagnant cette annonce sont disponibles ici.

À propos d’Intuitive

Intuitive (NASDAQ : ISRG) est un leader mondial des technologies de soins mini-invasifs et un pionnier dans le domaine de la chirurgie robot-assistée (RAS). Basée à Sunnyvale, en Californie, l'entreprise compte plus de 17 000 employés à travers le monde, dont environ 1,600 en Europe et plus de 150 en France.

Chez Intuitive, nous sommes convaincus que la chirurgie robot-assistée peut offrir des avantages inégalés. Nous associons ingéniosité et technologie intelligente pour réduire les contraintes pratiques et améliorer les capacités opératoires des chirurgiens.

À propos des systèmes chirurgicaux da Vinci

Intuitive crée des systèmes chirurgicaux robot-assistés innovants, qui permettent aux hôpitaux de proposer une chirurgie moins invasive et donc mieux tolérée. Depuis le lancement du premier système da Vinci pour la chirurgie laparoscopique, Intuitive a fait passer la chirurgie robot-assistée de la science-fiction à la réalité.

Les systèmes chirurgicaux da Vinci Xi, X et 5 facilitent l’accès à la chirurgie complexe, tout en assurant une approche mini-invasive. Intuitive s'engage ainsi à proposer des solutions mini-invasives dans le but d’améliorer la qualité des soins pour les patients.

Pour plus d’informations : https://www.intuitive.com/fr-fr

Ce document peut contenir des estimations et des prévisions dont les résultats réels peuvent s’écarter. Certains produits, fonctionnalités ou technologies peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Intuitive local pour connaître la disponibilité des produits dans votre région. Reportez-vous au manuel d’utilisation spécifique au produit pour connaître les indications, contre-indications, avertissements et toute autre information relative au produit.

Ce communiqué est une traduction de la version originale en anglais. En cas de divergence ou d'incohérence entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise prévaudra.

© 2026 Intuitive Surgical Operations, Inc. Tous droits réservés. Les noms et logos de produits et de marques, notamment Intuitive, da Vinci et Ion, sont des marques commerciales déposées d’Intuitive Surgical ou de leurs propriétaires respectifs. Voir http://intuitive.com/trademarks.

[1] Kneuertz, P. J., et al. (2025). "Force in robotic thoracic surgery –a one year analysis of DaVinci 5 force feedback." Journal of Robotic Surgery 19(1): 632.

[2] Rabinovich EP, et al. Feasibility of intraoperative force quantification during robotic paraesophageal hernia repair: a prospective case series using integrated force-sensing technology. Front Surg. (In. Press).

[3] O’Hara J, et al. Characterizing objective performance indicators (OPIs) and predicting clinical outcomes in robotic-assisted radical prostatectomy (RARP) using a machine learning-enabled analytics application: a pilot study. AUA 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Washington, DC

[4] Williams B, et al. Force feedback and postoperative outcomes: a comparative analysis of da Vinci Xi and da Vinci 5 for low anterior resections. ASCRS 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Tampa, FL.

[5] Wenholz A, et al. Analyzing the amount of forces used during steps of dV5 low anterior colon resections: does it affect post-operative outcomes? ASCRS 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Tampa, FL

[6] Khang N, et al. Development of a live robotic tensiometer to quantify crural closure using force feedback tools on the dV5 platform. SAGES 2026 Annual Meeting. Podium presentation. Tampa, FL.

[7] Données internes d’Intuitive disponibles au deuxième trimestre 2026.

[a] Technologie qui restitue au chirurgien un retour de force.