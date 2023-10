EVERSANA

EVERSANA erweitert globale Vermarktungskapazitäten und stärkt Agenturnetzwerk durch Übernahme der Healthware Group

Chicago und Salerno, Italien (ots/PRNewswire)

Healthware fusioniert ab sofort mit EVERSANA INTOUCH und wandelt sich von einer langjährigen Partnerschaft zu einem globalen, preisgekrönten Full-Service-Agenturnetzwerk

EVERSANA, ein führender Anbieter globaler kommerzieller Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, gab heute die Übernahme der Healthware Group bekannt, einer Full-Service-Agentur und Innovationsberatungsagentur mit Hauptsitz in Salerno, Italien. Die Übernahme erweitert mit sofortiger Wirkung das Europageschäft von EVERSANA und seine weltweiten Fähigkeiten, Pharma-, Medizinprodukt- und aufstrebenden Biotech-Unternehmen bei der weltweiten Einführung ihrer Produkte, der Erweiterung ihres Marktzugangs oder der Lösung individueller geografischer und marktspezifischer Herausforderungen zu unterstützen.

„Die heutige Ankündigung ist der nächste bedeutende Schritt auf unserem Weg, die Kommerzialisierung neu zu erfinden, indem wir die unserer Meinung nach besten Dienstleistungsanbieter der Welt effektiv integrieren", sagte Jim Lang, CEO von EVERSANA. „Die Zeiten isolierter, ineffektiver Maßnahmen oder regionaler Strategien sind vorbei. Unsere Kunden benötigen eine globale Strategie und integrierte kommerzielle Dienstleistungen, die mit der richtigen Marktexpertise kombiniert werden. Und jetzt, mit einem noch stärkeren globalen Agentur-Powerhouse, das mit dem gesamten kommerziellen Ökosystem von EVERSANA verbunden ist, treiben wir unser Engagement voran und bieten unseren Kunden eine unübertroffene Unterstützung für Marken auf der ganzen Welt."

Healthware wird nahtlos in EVERSANA INTOUCH integriert; von einem etablierten Joint Venture zu einer skalierten globalen Organisation

Mit mehr als 150 Mitarbeitern und mehreren Niederlassungen in Italien, Finnland und Großbritannien geht Healthware nahtlos in das globale Agenturnetzwerk von EVERSANA, EVERSANA INTOUCH, über. Die beiden preisgekrönten Agenturnetzwerke arbeiten seit 2017 zusammen, nachdem Healthware eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der Intouch Group unterzeichnete, die 2021 von EVERSANA übernommen wurde.

„Die Healthware Group und EVERSANA INTOUCH verbindet eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft, die sich über Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika erstreckt. Unsere Unternehmen teilen eine gemeinsame Kultur und Vision, und gemeinsam nutzen wir bereits die Möglichkeiten digitaler und technologischer Lösungen, um eine globale Markenwirkung zu erzielen und das Engagement von Stakeholdern und die Patientenversorgung zu verändern", sagte Roberto Ascione, CEO der Healthware Group. „Mit diesem Zusammenschluss werden wir zu einer starken Kraft auf dem Markt und bieten Dienstleistungen an, die weit über ein traditionelles Agenturnetzwerk hinausgehen, weshalb dieser Zusammenschluss für uns so überzeugend war. Wir freuen uns darauf, sowohl neue als auch bestehende Kunden mit einem erweiterten Angebot an Kommerzialisierungsdienstleistungen zu bedienen und den Wandel in der Biowissenschaftsbranche und darüber hinaus weiter voranzutreiben."

Das von Ascione gegründete Unternehmen Healthware bietet seit über 25 Jahren Marketing-, Beratungs-, Kundenbindungs- und Mediendienstleistungen, medizinische Kommunikation und Fortbildung sowie fortschrittliche Technologien an. Diese Dienstleistungen werden in das globale Full-Service-Agenturnetzwerk von EVERSANA INTOUCH integriert, das von Faruk Capan, CEO von EVERSANA INTOUCH und Chief Innovation Officer von EVERSANA, geleitet wird. Das erweiterte globale Agenturnetzwerk wird seine gemeinsamen Wurzeln in der digitalen Innovation nutzen, um die Macht der KI im Marketing zu „pharmatisieren". Die Stärke des Netzwerks in Sachen Innovation, kombiniert mit erstklassigen Omni-, Daten- und Medienkompetenzen, bietet die Grundlage moderner, authentischer und differenzierter Gesundheitsmarken.

Im Rahmen der Übernahme werden die führenden globalen Veranstaltungs-, Medien- und Verlagsbereiche von Healthware, einschließlich der jährlichen Konferenz Frontiers Health und pharmaphorum, einer führenden Quelle für Nachrichten, Einblicke und Diskussionen aus der Gesundheits- und Pharmaindustrie, von EVERSANA übernommen und betrieben.

Nach Abschluss der Übernahme tritt Ascione dem globalen Führungsteam von EVERSANA mit sofortiger Wirkung bei. EVERSANA und die Geschäftsleitung der Healthware-Gruppe werden auf der Healthware-Veranstaltung Frontiers Health 2023, die vom 8. bis 10. November in Rom stattfindet, gemeinsam vertreten sein. Finanzielle Einzelheiten der Übernahme werden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu EVERSANA® EVERSANA® ist ein führender unabhängiger Anbieter globaler Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens basieren auf der Patientenerfahrung und erstrecken sich über alle Phasen des Produktlebenszyklus, um einen langfristigen und nachhaltigen Wert für Patienten, Verordner, Vertriebspartner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 650 Organisationen, darunter innovative Start-ups und etablierte Pharmaunternehmen, um biowissenschaftliche Lösungen für eine gesündere Welt voranzutreiben. Um mehr über EVERSANA zu erfahren, besuchen Sie eversana.com oder vernetzen Sie sich über LinkedIn und X.

Informationen zur Healthware Group Die Healthware Group ist eine von Roberto Ascione, einem Vorreiter im Bereich der digitalen Gesundheit, gegründete Full-Service-Agentur und Innovationsberatung, die Marketing-, Beratungs-, Kundenbindungs- und Mediendienstleistungen, medizinische Kommunikation und Ausbildung sowie fortschrittliche Technologiefähigkeiten anbietet. Die Medien- und Community-Abteilung bietet Premium-Inhalte und -Plattformen an, um Informationen zu sammeln, die Vordenkerrolle zu fördern, die Marktgestaltung zu ermöglichen und Verbindungen zu schaffen. Die Healthware Group ist seit fast einem Jahrzehnt Mitveranstalter und Produzent der weltweit führenden Konferenz für digitale Gesundheit, Frontiers Health. Healthware verfügt über ein Team von mehr als 150 Fachleuten mit Sitz in Salerno, London, New York, Mailand, Rom und Helsinki. Darüber hinaus bietet das Healthware Global Network, eines der größten internationalen Netzwerke unabhängiger Gesundheitsagenturen, umfassende lokale Expertise in über 25 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte healthwaregroup.com oder vernetzen Sie sich mit uns über LinkedIn oder X.

