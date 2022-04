EVERSANA

Neuer Standort in Großbritannien: EVERSANA kündigt Expansion in Europa an

London (ots/PRNewswire)

Londoner Büro verbessert regionalen Kundenservice und unterstützt wachsendes lokales Team

EVERSANA™, der Pionier für innovative kommerzielle Dienstleistungen für die weltweite Life-Sciences-Branche, hat ein neues Büro im Herzen des Londoner Stadtteils Holborn eröffnet, um den wachsenden Kunden- und Teamanforderungen des Unternehmens gerecht zu werden.

Die geräumige Open-Concept-Einrichtung in der 6 Kean Street wird ein schnell wachsendes europäisches Team beherbergen und soll Kunden in ganz Europa Zugang zu den zunehmenden Vermarktungsdiensten von EVERSANA verschaffen.

Mike Ryan, Executive Vice President für den EMEA-Raum, wird das Büro leiten, in dem Experten für die Vermarktungslösungen von EVERSANA wie unter anderem weltweite Preisgestaltung, Beratung und medizinische Kommunikation tätig sein werden.

„Es ist unser Privileg, mit unseren Kunden in ganz Europa zusammenzuarbeiten – einer Region, die jeden Tag neue Innovationen auf den Markt bringt", erklärte Jim Lang, CEO von EVERSANA. „Unsere Teams sind seit vielen Jahrzehnten von Europa aus tätig. Jetzt, wo in unserer Welt persönliche Kontakte wieder möglich sind, dreht sich an unserem Standort in London alles um die Zusammenarbeit untereinander und mit unseren Kunden."

Der neue Standort festigt die Position von EVERSANA in Europa. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter in 18 Ländern und hat mehrere Vermarktungsabkommen mit europäischen Partnern und Kunden angekündigt. Im Jahr 2021 gab das Unternehmen außerdem die Ausweitung medizinischer Informationen und integrierter Compliance-Dienste in ganz Europa bekannt.

