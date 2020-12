Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Das 13. China Photography Festival wird in der zentralchinesischen Provinz Henan eröffnet

Das 13. China Photography Festival und die Stadt des Schwans - die 4. China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition wurde am 20. Dezember in Sanmenxia in der zentralchinesischen Provinz Henan eröffnet.

Während des Festivals werden eine Reihe von Ausstellungen wie die Fotoausstellung zur Armutsbekämpfung und eine Ausstellung zum Thema Bekämpfung der COVID-19 Pandemie eröffnet, die 4.000 Werke von mehr als 1.100 Fotografen zeigen und einen wunderbaren visuellen Leckerbissen für das gesamte Publikum darstellen.

Im Jahr 2018 wurde das 12. China Photography Festival zum ersten Mal erfolgreich in Sanmenxia abgehalten, sagte Liu Nanchang, Parteichef von Sanmenxia, und fügte hinzu, dass Sanmenxia seit 2016 mit der starken Unterstützung des Chinesischen Fotografenverbands drei aufeinanderfolgende Sitzungen der China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition abgehalten hat und damit eine Marke für die internationale Fotografieausstellung für Naturwunder in Sanmenxia geschaffen hat.

Mit den gemeinsamen Bemühungen der China Photographers Association und der Regierung von Sanmenxia wird erwartet, dass Chinas zeitgenössische fotografische Kultur durch Austausch und Integration während des Festivals bereichert werden kann, sagte Li Ge, Vorsitzender der China Photographic Association.

Laut Liu hat Sanmenxia in den letzten Jahren die Entwicklung der Fotoindustrie stark vorangetrieben und den Aufbau des chinesischen Zentrums für Fotokultur beschleunigt.

Während der Eröffnungsfeier fand auch die Verleihung der Goldenen Statue für China Photography statt. 19 Fotografen wurden jeweils in drei Kategorien ausgezeichnet, darunter Dokumentarfotografie, künstlerische Fotografie und kommerzielle Fotografie.

Das 1989 gegründete China Photography Festival ist das älteste Fotofestival in China mit anhaltender Aufmerksamkeit und weitreichendem Einfluss. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Führung des Schaffens, der Empfehlung von Talenten und der Förderung des Austauschs.

Das diesjährige Festival wurde von der China Federation of Literary and Art Circles, der Publicity-Abteilung des CPC Henan Provincial Committee und der China Photographers Association mitveranstaltet.

