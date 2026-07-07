Obwaldner Kantonalbank

Erfolgreiche Lernende der Obwaldner Kantonalbank

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Medienmitteilung

Erfolgreiche Lernende der Obwaldner Kantonalbank

Sarnen, 7. Juli 2026 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) gratuliert acht jungen Berufsleuten zum erfolgreichen Lehrabschluss. Sechs davon haben sich entschieden, ihre berufliche Karriere bei der Bank fortzusetzen.

Sieben junge Mitarbeitende der OKB erhielten vergangene Woche ihr Diplom zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann EFZ, zum Informatiker Plattformentwickler EFZ oder zur Kauffrau mit Berufsmatura. Zudem hat Melchior Krummenacher sein Praktikum Berufseinstieg für Mittelschulabsolventen (BEM) erfolgreich abgeschlossen. Damiano Casiraghi schliesst seine Lehre als Kaufmann Bank EFZ mit Berufsmatura mit einer Ehrenmeldung ab – mit der Gesamtnote 5.6. Die OKB ist sehr stolz auf die Leistung der acht jungen Berufsleute. «Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung haben sie einen grossen Meilenstein erreicht und eine Zeit voller Einsatz, Ausdauer und persönlichem Wachstum gekrönt. Das Diplom bestätigt zudem unsere Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in ihrem Tun», zeigt sich Pia Wallimann, Leiterin Berufsbildung, erfreut über den Erfolg ihrer Lernenden. Wichtig sei der OKB, den frischgebackenen Berufsleuten eine berufliche Perspektive bieten zu können. Sechs von ihnen werden weiterhin für die Bank arbeiten.

Grosses Engagement für die Berufsbildung

Die OKB engagiert sich sehr für die Berufsbildung junger Menschen. Sie ist ein zentrales Element ihrer Personalpolitik. Lernende erhalten eine vielseitige Ausbildung, werden durch professionelle Berufs- sowie Praxisbildnerinnen und -bildner individuell begleitet und können im jährlich stattfindenden Lernendenlager ihren Zusammenhalt stärken. «Die Berufsbildung ist für uns mehr als ein Auftrag. Sie ist eine echte Herzensangelegenheit und eine Investition in junge Menschen und in unsere Zukunft», sagt CEO Margrit Koch.

Derzeit bildet die OKB zwanzig Lernende in den Berufen Informatiker EFZ, Kauffrau und Kaufmann EFZ, Mediamatikerin EFZ sowie als erster Betrieb im Kanton Obwalden Fachmann Kundendialog EFZ aus. Hinzu kommt ein Langzeitpraktikum im Bereich Dienstleistung und Administration. Im August beginnen sechs neue Lernende und eine Praktikantin ihre Ausbildung bei der Bank.

Absolventinnen und Absolventen 2026:

Sara Burch, Kauffrau EFZ mit Berufsmatura

Damiano Casiraghi, Kaufmann Bank EFZ mit Berufsmatura, mit Ehrenmeldung

Janis Eberli, Informatiker Plattformentwickler EFZ

Marcel Ettlin, Kaufmann Bank EFZ

Melchior Krummenacher, Praktikum Berufseinstieg für Mittelschulabsolventen (BEM)

Jael Küng, Kauffrau Bank EFZ

Marc Odermatt, Kaufmann Bank EFZ

Leon Sigrist, Kaufmann Bank EFZ

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch