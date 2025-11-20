LID Pressecorner

Regionaltagungen 2025: Austausch mit der Basis stärkt die Milchbranche

Im November fanden die Regionaltagungen der Schweizer Milchproduzenten (SMP) statt – eine wichtige Plattform für den direkten Dialog zwischen dem Dachverband und den Milchproduzentinnen und -produzenten. Rund 500 Teilnehmende informierten sich in Thun, Lupfig, Weinfelden und Neyruz über aktuelle Entwicklungen im Milchmarkt, in der Politik und im Marketing.

SMP-Präsident Boris Beuret betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung des direkten Austauschs: «Das Feedback aus der Basis ist entscheidend, um die Verbandsarbeit gezielt weiterzuentwickeln und neue Ideen voranzutreiben.»

Im Zentrum der diesjährigen Tagungen standen die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Branche – von der Agrarpolitik (AP2030+) über Zölle, Exporte und Bundesfinanzen bis hin zu aktuellen Themen wie der Ernährungsinitiative, PFAS oder der Tiergesundheit. Weitere Schwerpunkte bildeten die Projekte «Selbstcheck Lebensqualität» und «Klimarechner», die die nachhaltige Weiterentwicklung der Milchproduktion unterstützen.

Auch das Swissmilk-Marketing und die aktuellen Marktzahlen und -trends wurden vorgestellt. Die rege Diskussion zeigte, dass die Produzentinnen und Produzenten engagiert an der Zukunft der Branche mitarbeiten.

Die Regionaltagungen haben einmal mehr bestätigt, wie wertvoll der offene Dialog innerhalb der Branche ist. Er stärkt den Zusammenhalt und liefert wertvolle Impulse für eine nachhaltige und erfolgreiche Schweizer Milchwirtschaft.

