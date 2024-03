Academia Group Switzerland AG

Einladung: Fachtagung Integration Schweiz - 26.3.2024

Bild-Infos

Download

Am 26. März 2024 organisiert Academia Integration die erste Fachtagung Integration Schweiz im Circle Convention Center im Flughafen Zürich-Kloten. Zur Tagung sind Medienschaffende herzlich eingeladen.

Die Fachtagung Integration Schweiz ist der Treffpunkt für Menschen, die im Integrationsbereich tätig sind – sei das als Mitarbeitende oder Führungskraft eines Sozialdiensts, Lehrperson in Integrationsklassen oder als Mitglied einer Schulpflege oder Schulleitung. Inputreferate zu aktuellen Themen in der Integration wechseln sich ab mit praxisnahen Workshops, geleitet von Fachpersonen aus verschiedenen Organisationen.

Dienstag, 26. März 2024

Circle Convention Center, Flughafen Zürich-Kloten, 8058 Zürich

Programm

9.00 Uhr Türöffnung

9.30 Uhr Beginn der Veranstaltung

Key Note Speaker

Dr. iur. Eduard Gnesa, Migrationsexperte und ehemaliger Direktor des Bundesamts für Migration (heute Staatssekretariat für Migration SEM)

Markus Kaufmann, Geschäftsführer Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Cäcilia Märki, Leiterin Grundkompetenzen SVEB

Praxis-Workshops

Arbeitsintegrationsplan erstellen - zielführend und nachhaltig

Psychische Gesundheit von Geflüchteten – Einblick in die Betreuungsarbeit

Integrationspolitik - zielgerichtet, komplementär, föderal

Unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UMA/MNA) – Erfahrungen zu Unterbringung und Betreuung

Förderung der Grundkompetenzen – Lesen, Schreiben, Rechnen lehren und lernen

Berufswahl und Berufseinstieg bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund

Moderation

Stefan Klapproth, Journalist, Moderator, Dozent

ca. 17.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Das detaillierte Programm mit Kurzporträts sämtlicher Referentinnen und Referenten finden Sie auf www.fachtagung-integration.ch

Wir freuen uns, Sie an diesem Anlass begrüssen zu dürfen und Ihre Fragen zu beantworten. Bitte melden Sie sich mit Namen und Medium, für das Sie arbeiten, per Mail an: pr@academia-group.ch

Über den Veranstalter

Fachtagung Integration Schweiz ist eine Veranstaltung von Academia Integration. Academia Integration ist seit 2004 spezialisiert auf die sprachliche, kulturelle und berufliche Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in die Schweiz. Integration ist mehr als nur das Erlernen einer Sprache. Deshalb vermitteln wir Kultur und Lebensart, Sitten und Bräuche in unserem Land, bauen Grundkompetenzen auf, erklären die Arbeits- und Berufswelt und bieten Hand bei der Bewältigung von Alltagssituationen.

Academia Integration ist Teil der Academia Group, ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit über 20 Standorten in der Schweiz.

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur Academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Diana Widmer, Leiterin Marketing und Kommunikation, gerne zur Verfügung: Tel.: +41 58 440 92 56, E-Mail: diana.widmer@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html