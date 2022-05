Academia Group Switzerland AG

Seit 10 Jahren in Caslano – Academia Languages

Seit 10 Jahren ist Academia Languages im Tessin mit einer Sprachschule vertreten. Am 1. Juni 2022 feiert die Sprachschule ihr Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür.

Im Juni 2012 übernahm Academia die Sprachschule Il Ponte in Caslano und eröffnete damit ihren ersten Standort in der lateinischen Schweiz. Seither bietet Academia Languages am Standort Caslano Sprachkurse in Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch auf allen Niveaus an. Im Fokus stehen dabei massgeschneiderte Kurse für Firmenkunden. Doch auch Privatpersonen finden bei Academia ein breites Angebot. „Die letzten beiden Jahre mit Corona waren eine grosse Herausforderung. Wir sind stolz darauf, dass wir diese schwierige Zeit erfolgreich gemeistert haben und gestärkt aus der Krise herausgekommen sind,“ meint Donatella Bucksch, Schulleiterin bei Academia Languages. „In kurzer Zeit haben wir von Präsenz- auf Online-Unterricht umgestellt und gleichzeitig neue Kursformate entwickelt.“ Ein neues Kursformat sind die Flextimekurse, bei denen die Teilnehmenden jede Woche zwischen zwei bis drei Terminen den passenden auswählen können. Diese Flexibilität trifft den Nerv der Zeit: „Die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig zu lernen, ist wichtiger denn je,“ meint Donatella Bucksch. Zentral bleibt die Rolle der Lehrperson: Sie strukturiert den Lernprozess, passt bei Bedarf das Programm an, motiviert die Kursteilnehmenden und stellt sicher, dass die Lernziele erreicht werden.

Einladung zum Jubiläumsanlass

Am Mittwoch, 1. Juni 2022 öffnet die Sprachschule ihre Türen: Zwischen 16:00 und 19:00 Uhr freut sich das Team in Caslano darauf, mit Kunden, Partnern und Interessenten anzustossen. Medienschaffende sind zu diesem Anlass ebenfalls eingeladen. Mehr Informationen und Programm finden Sie unter www.academia-languages.ch/caslano (um Anmeldung wird gebeten).

Über Academia Languages

Academia Languages ist spezialisiert auf massgeschneiderten Sprachunterricht für Firmen und Privatpersonen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Kommunikationskompetenz ihrer Mitarbeitenden zu verbessern: vom Erlernen von sprachlichen Grundkompetenzen bis zu Präsentationstechnik und Verhandlungskompetenz in einer Fremdsprache. Mehr als 700 engagierte Lehrpersonen bieten an zehn Standorten in der ganzen Schweiz sowie online ein breit gefächertes Portfolio an Sprachkursen an. Academia Languages ist Teil der Academia Group Switzerland AG mit Sitz in Zürich. www.academia-group.ch

Möchten Sie mehr über Academia Languages in Caslano erfahren?

Kontaktieren Sie gerne unsere Schulleiterin Donatella Bucksch für detaillierte Auskünfte: Tel.: +41 58 440 93 08, E-Mail: donatella.bucksch@academia-group.ch. www.academia-languages.ch

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Diana Widmer, Leiterin Marketing und Kommunikation, gerne zur Verfügung: Tel.: +41 58 440 92 56, E-Mail: diana.widmer@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html