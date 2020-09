Academia Group Switzerland AG

MM: 10 Jahre Academia Languages in Visp

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Basel, 22. September 2020 - Seit 10 Jahren schon ist Academia Languages direkt am Bahnhof in Visp. Neu hat die Sprachschule ihre Ausbildungsfläche verdoppelt und bietet Sprachkurse auf 354 Quadratmetern an. Dies wird mit einem Jubiläumsfest am Freitag, 25. September zwischen 14.30 und 21.30 Uhr gebührend gefeiert mit Schnupperkursen und Apéro. Schauen Sie vorbei. Mehr Informationen zum Programm finden Sie unter: www.academia-visp.ch

Sprachen bringen Sie weiter.

Sprache ist das zentrale Kommunikationsmittel. Ob im privaten oder beruflichen Alltag: Sprache verbindet. Academia Languages ist spezialisiert auf massgeschneiderte Kursangebote für Anfängerinnen sowie Fortgeschrittene, Unternehmen – sowohl im Einzel- oder Gruppenunterricht. Academia Languages ist zudem ein lizenziertes telc Prüfungszentrum und bietet ein Aus- und Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen in den anerkannten Ausbildungsgängen CELTA und SVEB an.

Academia Group

Academia Languages ist Teil der schweizweiten Bildungsgruppe Academia. Mehr als 1’200 engagierte Mitarbeitende, Lehr- und Fachpersonen bieten an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz ein breit gefächertes Portfolio an lokalen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten an.

Kontakt

Academia Languages Visp, Bahnhofplatz 1a, 3930 Visp

Tel.: +41 058 440 90 30, E-Mail: info.visp@academia-group.ch

www.academia-visp.ch

Kontakt Medienstelle Academia Group Für weitere Fragen zur academia Bildungsgruppe steht Ihnen Frau Katrin Huber, Leiterin Unternehmenskommunikation gerne zur Verfügung: Tel.: 058 440 92 41, E-Mail: katrin.huber@academia-group.ch Auf unserem Mediendownload finden Sie zudem unsere aktuellsten Medienmitteilungen: https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html