Heute bei "Love Island VIP": Gigi im Liebestaumel und zwei Paare genießen intime Stunden in der Private Suite

Gigi schwebt mit Sandra im siebten Himmel

Intime Stunden in der Private Suite: Sowohl Yasin und Sophie als auch Yeliz und Leandro genießen die Zweisamkeit

Siebte Episode von "Love Island VIP" am 5. Dezember 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In Woche sieben von "Love Island VIP" wird geklärt und geknutscht. Zwischen Chiara und Patrick kommt es nach einem Date zur Aussprache. Auch Yasin und Sophie kommen sich nach einem Deep Talk wieder näher - so nah, dass sie die Zweisamkeit in der Private Suite nutzen dürfen. Gigi hingegen ist von seinen Gefühlen irritiert. Hat er auf der Liebesinsel wirklich sein Herz verloren? Die siebte Episode von "Love Island VIP" ist am 5. Dezember 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Tränen bei Chiara nach dem traumhaften Date mit Patrick, was hat das zu bedeuten? Und wieso zweifelt ausgerechnet Patrick an seinem Couple? Die Aussprache zwischen den beiden bringt Klarheit. Ebenso kommt es zu einem erneuten Deep Talk bei Yasin und Sophie. Können auch sie endlich alle Zweifel aus dem Weg räumen? Fest steht: Sie bekommen eine Nacht in der Private Suite spendiert und es geht heiß her!

"Haben wir 'Love Island' bestanden?", kaspert Gigi vor seinem Bro Yasin. Beide Männer haben ihre Traumfrauen gefunden, möchten am liebsten 24/7 mit ihnen verbringen. Diese Chance bekommt Gigi auch am nächsten Tag, als er auf ein Date mit seiner Sandra gehen darf und ihr mit seinen ganz eigenen Worten - Ameisen im Bauch zu haben - seine Gefühle gesteht. Sandra hat zwar keine Ameisen, dafür aber Schmetterlinge im Bauch. Doch warum möchte Gigi von nun an Lui genannt werden?

Seit dem Tag seines Einzugs hängt Leandro an Yeliz' Lippen, jetzt darf er den Rest ihres Körpers erkunden. Auch sie genießen intime Stunden in der Private Suite - in denen vor allem Yeliz auf ihre Kosten kommt und kein Hehl daraus macht!

Doch trotz aller vorherrschenden Romantik ziehen auf der Liebesinsel schon bald dunkle Wolken auf. Denn Sylvie Meis verkündet in der "Red Flag Night Extreme", dass schon bald das Ende der Reise erreicht ist. Für zwei Paare früher als für die anderen. "Wir gehen auf das Finale zu und in dem können nur VIPs sein, die echte Gefühle füreinander haben. Und deswegen müssen heute Abend zwei Couples diese Villa verlassen ..." Der Schock sitzt tief. Wer meint es nicht ernst und muss kurz vor dem großen Finale die Villa verlassen?

"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der siebten Episode am 5. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im Premium-Bereich.

