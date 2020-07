Stiftung Kunst & Musik, Klosters

Beethoven: Ruf vom Berge - Klosters Music 2020

Die Kombination von Kammermusik und Liederabend eröffnet dieses Wochenende die Sommerkonzerte von Klosters Music

Diesen Freitag, 31. Juli, eröffnen der Bariton Benjamin Appl und das Wiener Klaviertrio die Sommerkonzerte von Klosters Music 2020. Am Sonntag, 2. August, findet mit der Sopranistin Christiane Karg und dem Kammerorchester Basel die Opera Gala statt. Am Wochenende vom 7./8. August wird Die Deutsche Kammerphilharmonie erstmals von Pablo Heras-Casado dirigiert - zusammen mit der Geigerin Veronika Eberle (7. August) und dem Pianisten Martin Helmchen (8. August). Sir András Schiff beschliesst am Sonntag, 9. August, die Sommerkonzerte mit Beethovens letzten drei Klaviersonaten.

Beethovens Meisterwerke in Klosters

"Ich freue mich, dass wir in Klosters anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven eine grossartige Konzertreihe präsentieren können" so der künstlerische Leiter David Whelton. "Beethoven wurde von der Natur inspiriert. Klosters ist der perfekte Rahmen, um seine Meisterwerke zu geniessen, interpretiert von den besten Musikern unserer Zeit." Zum Eröffnungskonzert am 31. Juli sind es Benjamin Appl, Sony Classic Exklusivkünstler, und das Wiener Klaviertrio, kürzlich nominiert mit zwei OPUS KLASSIK, die Beethovens populären Liederzyklus "An die ferne Geliebte" und das vielschichtige Klaviertrio Nr. 7 darbieten.

Opera Gala mit Mozart - eine Premiere im Prättigau Am Sonntag, 2. August, findet mit der Opera Gala im Prättigau eine Premiere statt: Die preisgekrönte Sopranistin und bekannte Mozartsängerin Christiane Karg gestaltet mit dem mehrfach mit dem ECHO KLASSIK-Preis geehrten Kammerorchester Basel (Leitung: Riccardo Minasi) diesen Konzertabend für das grosse Gefühl. Auf dem Programm stehen Ouvertüren und Arien aus Mozart-Opern wie "Le nozze di Figaro", "Così fan tutte", "Idomeneo" und "Don Giovanni". Für Christiane Karg ist "Mozart ein steter Wegbegleiter".

Grosse Beethoven-Sinfonik am zweiten Konzertwochenende Am Freitag, 7. August, stehen das Violinkonzert D-Dur mit Veronika Eberle und die 3. Sinfonie "Eroica" auf dem Programm; am Samstag, 8. August, das Klavierkonzert Nr. 5 mit Martin Helmchen und die 7. Sinfonie. An beiden Abenden spielt Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, erstmalig unter der Leitung von Pablo Heras-Casado. Am Sonntag, 9. August, bringt Sir András Schiff Klosters Music 2020 mit Beethovens letzten Klaviersonaten zum Abschluss.

Weitere Höhepunkte

Auch das weitere Programm von Klosters Music verspricht Konzerterlebnisse auf höchstem Niveau: Das Gershwin Piano Quartet (1. August) mit einem musikalischen Feuerwerk aus Klassik und Jazz; das Schumann Quartett und das Quatuor Van Kuijk (3. August) u. a. mit Mendelssohns Oktett; Maurice Steger und das Orchester "Il pomo d'oro" (4. August) mit Meisterwerken aus der Zeit vor Beethoven, das Quatuor Modigliani mit dem Pianisten Boris Giltburg (5. August) u. a. mit Schuberts "Forellenquintett" sowie (bei freiem Eintritt) das Orgel-Rezital mit Benjamin Righetti (6. August).

Weitere Informationen und Tickets unter www.klosters-music.ch. Tickets sind auch in den Tourismusbüros Klosters und Davos erhältlich.

Link zu allen Medienbildern: https://bit.ly/2T8GPq5

