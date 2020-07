NEOM

NEOM startet Infrastrukturarbeiten für die führenden kognitiven Städte der Welt nach Vertragsunterzeichnung mit stc

Neom, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

- NEOMs kognitive Städte der nächsten Generation werden seine hochmoderne städtische Umgebung unterstützen und das Leben der Bewohner und Unternehmen weit über die Möglichkeiten der heutigen intelligenten Städte hinaus verbessern.

- stc wird ein fortschrittliches 5G- und IoT-Netzwerk bereitstellen, um die Entwicklung von NEOM zu unterstützen.

NEOM Co. gab nach der Unterzeichnung eines Vertrags mit der stc Group seinen ersten Schritt bekannt, um die weltweit besten kognitiven Städte zu schaffen, die sich auf führende Technologie für digitale Dienstleistungen stützen. Der Vertrag bezieht sich darauf, eine 5G-Netzwerk-Infrastruktur aufzubauen, die die digitalen Ambitionen von NEOM beschleunigen wird. Neben dem einjährigen Vertrag zur Entwicklung des Netzwerks umfasst die Partnerschaft auch die Entwicklung eines Innovationszentrums in NEOM, um neue 5G-Möglichkeiten zu erkunden.

NEOMs kognitive Städte der nächsten Generation werden seine hochmoderne städtische Umgebung unterstützen und das Leben der Bewohner und Unternehmen weit über die Möglichkeiten der heutigen intelligenten Städte hinaus verbessern. NEOM wird eine der fortschrittlichsten 5G-Technologien der Welt einsetzen, um den proaktiven Austausch und die Analyse von Daten zwischen NEOM-Bewohnern und der Stadtinfrastruktur zu ermöglichen.

stc wird ein drahtloses 5G-Netzwerk aufbauen, das aktuelle und zukünftige 5G-Anwendungen in NEOM ermöglicht. Mit einer Geschwindigkeit und Kapazität, die zehnmal höher ist als standardmäßige 4G-Netzwerke, wird 5G in NEOM zahlreiche Segmente wie das Internet der Dinge (IoT), Datenanalytik, virtuelle Realität, erweiterte Realität, intelligente Häuser und autonome Fahrzeuge ermöglichen. Es wird auch das öffentliche Sicherheitsnetz für NEOMs Sicherheitsdienste bereitstellen.

NEOMs CEO Nadhmi Al Nasr kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit einem führenden nationalen digitalen Wegbereiter wie stc einzugehen, der unsere Ambition und unser Ziel unterstützen wird, ein Beschleuniger des menschlichen Fortschritts zu sein und die weltweit besten, digital nachhaltigen, kognitiven Städte zu schaffen. Die Infrastruktur von NEOM wird künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Mensch-Maschine-Fusionen einsetzen, um eine bessere prädiktive Intelligenz bereitzustellen und schnellere Entscheidungsfindungen in allen NEOM-Sektoren zu ermöglichen. Die Beschaffung und Bereitstellung eines zukunftssicheren drahtlosen Netzwerks ist eine entscheidende Voraussetzung für NEOM, wenn es darum geht, unser Ziel zu erreichen, die Innovation in der zukünftigen digitalen Wirtschaft voranzutreiben."

Der CEO der stc Group, Ing. Nasser bin Sulaiman Al Nasser,fügte hinzu: "Diese Vereinbarung spiegelt stcs Engagement für die digitale Transformation und die Bereitstellung digitaler Lösungen im gesamten Königreich wider. Wir sind stolz darauf, dass wir für den Aufbau der Infrastruktur für das 5G-Netzwerk und eines Innovationszentrums in NEOM ausgewählt worden sind - dies wird das Land der Zukunft und ein Modell für Nachhaltigkeit, Innovation, Entwicklung und Wohlstand. Diese Vereinbarung stimmt mit der Vision von stc als digitaler Wegbereiter überein, Infrastruktur zu entwickeln und die neuesten Technologien bereitzustellen, die das Leben von menschlichen Gesellschaften bereichern und die Innovation fördern werden, was wiederum dazu beitragen wird, das Kundenerlebnis zu verbessern und die digitale Transformation voranzutreiben."

NEOM wird außerdem 5G-Lösungen ausprobieren und testen, die es ihm ermöglichen werden, in schnell wachsenden, zukunftsorientierten Sektoren wie Robotik, künstliche Intelligenz (KI) und Mensch-Maschine-Schnittstellentechnologien die Führungsrolle einzunehmen. Die Nutzung solcher Technologien wird das enorme Potenzial von NEOM als neuem wirtschaftlichen Motor in einer Reihe von Industriesektoren für das Königreich erschließen.

NEOM ist ein Beschleuniger menschlichen Fortschritts und eine Vision dessen, wie eine neue Zukunft aussehen könnte. Es ist eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Labor errichtet wird - ein Ort, an dem Unternehmertum die Weichen für diese neue Zukunft stellen wird. Es wird ein Zielort und ein Zuhause für Menschen sein, die große Träume haben und an der Entwicklung eines neuen Modells für eine außergewöhnliche Lebensqualität, der Schaffung florierender Unternehmen und der Neuerfindung des Umweltschutzes beteiligt sein wollen.

NEOM wird das Zuhause und der Arbeitsplatz für mehr als eine Million Einwohner aus der ganzen Welt sein. Es wird dort hyperverbundene kognitive Städte, Häfen und Gewerbezonen, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie Tourismusziele geben. Als Innovationszentrum werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Wirtschaftsgesellschaften neue Technologien und Unternehmungen auf bahnbrechende Weise erforschen, inkubieren und kommerzialisieren. Die Bewohner von NEOM werden ein internationales Ethos verkörpern und eine Kultur der Erforschung, Risikobereitschaft und Vielfalt annehmen - alle unterstützt durch ein progressives Gesetz, das mit internationalen Normen vereinbar und dem Wirtschaftswachstum förderlich ist.

