Kein Bock auf Schnee? Entdecke die FitDich Fitnessstudios in deiner Nähe! 24-Stunden Zugang für dein Workout

Wenn die kalte Jahreszeit kommt und Schnee und Eis deine Outdoor-Aktivitäten erschweren, ist es Zeit, etwas Neues auszuprobieren! FitDich Fitnessstudios bieten dir die perfekte Alternative, um fit zu bleiben – unabhängig vom Wetter. Mit unserem 24-Stunden Zugang kannst du trainieren, wann es dir passt, ob früh morgens, spät abends oder mitten in der Nacht. Alles, was du brauchst, ist unsere praktische FitDich-App, die als digitaler Schlüssel für deinen Zugang dient.

Schweiz - November 2024: Unsere Studios sind an mehreren Standorten vertreten, damit du garantiert ein Fitnessstudio in deiner Nähe findest. Besuche uns im Fitness Zug, Fitness Luzern, Fitness Dietikon, Fitness Schwyz oder Fitness Muri. Unsere modernen Geräte, einladenden Trainingsbereiche und professionelle Unterstützung sorgen dafür, dass du dein Training effektiv und abwechslungsreich gestalten kannst.

Individuelles Training mit Personaltrainern

Du möchtest dein Training noch zielgerichteter gestalten? Kein Problem! In allen FitDich Fitnessstudios hast du die Möglichkeit, einen Personaltrainer zu buchen, der dich individuell betreut und auf deine persönlichen Ziele abstimmt – egal ob es um Muskelaufbau, Gewichtsreduktion oder mehr Ausdauer geht. Nach Absprache stehen dir erfahrene Trainer zur Seite, die dich motivieren und deine Fortschritte begleiten.

Alles für dein perfektes Training – flexibel und bequem

Mit der FitDich-App ist der Einstieg ins Training so einfach wie nie zuvor. Neben dem Zugang zum Studio kannst du in der App auch deine Trainingsfortschritte verfolgen, neue Übungen entdecken und deinen Personaltrainer direkt kontaktieren. So hast du alle wichtigen Tools immer griffbereit.

Egal, ob du dich auf Krafttraining, Ausdauer oder Kurse konzentrieren möchtest – bei FitDich bist du genau richtig. Lass dich vom Wetter nicht ausbremsen und starte dein Training noch heute! Unsere Studios sind rund um die Uhr für dich geöffnet, sodass du dein Training ideal in deinen Alltag integrieren kannst. Erfahre, wie bequem es ist, Fitness in deinen Alltag zu bringen, und entdecke die Energie, die in dir steckt.

Schnee war gestern – Fitness ist heute!

Mehr Informationen zu unseren Standorten, der App und der Möglichkeit eines Personaltrainers findest du auf unserer Website. Besuche uns und erlebe das FitDich-Gefühl selbst!

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug