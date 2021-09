Universitätsklinik Balgrist

ETH Woche erstmals auch am Balgrist

Ein Dokument

Zürich, 8. September 2021 – Die ETH Woche 2021, die dem Thema «Health for Tomorrow» gewidmet ist, findet erstmals in einem neuen Format statt. Die «Hub Edition» vereinigt die Studierenden an zwei Standorten. Sie werden an der ETH Zürich Hönggerberg und an der Universitätsklinik Balgrist arbeiten. Die Erweiterung des Formats soll neue Wege und Formen der Zusammenarbeit und des Lernens ermöglichen – über kulturelle und räumliche Grenzen hinweg. Die ETH Woche findet statt vom 12. bis 17. September 2021.

Die ETH Woche bringt 120 Studierende aus allen Departementen und Disziplinen zusammen. Die eigens für die ETH Woche geschaffene «ETH Week Hall» schafft ein barrierefreies Umfeld, das Kreativität, Neugier und Innovation fördert. Die Universitätsklinik Balgrist und der Balgrist Campus als Zentrum für Forschung, Entwicklung und Ausbildung sind ideale Standorte für die diesjährige «Hub Edition» und das Motto «Health for Tomorrow». Die Architektur des Balgrist Campus ist auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Forschenden, Entwicklern und der Industrie ausgerichtet und bietet damit ein mit der «ETH Week Hall» vergleichbares, einzigartiges Umfeld.

Live-Operation und die Zukunft der Medizin

Ein Highlight der Woche am Balgrist ist die Live-OP am Montag. Die Studentinnen und Studenten können eine Operation, die Prof. Mazda Farshad durchführen wird, live mitverfolgen. Er wird erläutern, wie sich Operationen in den letzten Jahren gewandelt haben, was in naher Zukunft alles möglich sein wird und was es braucht, um Entwicklungen voranzutreiben. Dabei werden Themen wie Augmented Reality, Materialien und Patientensicherheit zur Sprache kommen. Anschliessend treffen die Studentinnen und Studenten Vertreterinnen und Vertreter von vier Start-ups, die am Campus tätig sind. Der Austausch soll veranschaulichen, wie die Fragestellungen und Ansprüche aus Forschung und Medizin den Weg in die Praxis finden.

Neue Wege und Formen der Zusammenarbeit

Die Studierenden erhalten für die ETH Woche keine konkrete Fragestellung, sie sollen ihr eigenes Problem definieren und Lösungen entwickeln. Wissenschaftliche Methoden werden mit Methoden des «Design Thinking» kombiniert. Die «Hub Edition» soll darüber hinaus neue Formen der Beteiligung, der Zusammenarbeit und des Lernens ermöglichen. Der Austausch zwischen Studierenden und Expertinnen/Experten soll über alle kulturellen und räumlichen Grenzen hinweg stattfinden. Während der sechs Tage der ETH Woche werden die Studierenden mehr als 100 Expertinnen und Experten aus Industrie, NGOs, Forschung und dem öffentlichen Sektor begegnen.

ETH Woche 2021, 12. bis 17. September 2021: Programm Critical Thinking Initiative

Kontakt für weitere Informationen Franziska Ingold, Leiterin Unternehmenskommunikation, Universitätsklinik Balgrist, +41 44 386 14 15 / kommunikation@balgrist.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparates. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale und psychologische Beratung, Rechtsberatung, berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. In der orthopädischen Lehre und Forschung setzen die Universitätsklinik Balgrist sowie der Balgrist Campus international anerkannte Massstäbe. Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch

Weiteres Material zum Download Bild: ETH Woche (Website).jpg