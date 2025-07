Alaro City / Rendeavour

Wellington College International und Rendeavour schließen Partnerschaft für Internat und Tagesschule in Alaro City, Nigeria

Wellington College International, ein führender britischer Bildungsanbieter, und Rendeavour, Afrikas neuer Städtebauer, haben sich zusammengetan, um eine koedukative Tages- und Internatsschule für 1.500 Schüler im Alter von 3-18 Jahren in Alaro City, Nigeria, zu eröffnen. Das Wellington College International Lagos, das im September 2027 eröffnet wird, wird unvergleichliche akademische Exzellenz, modernste Einrichtungen und einen ganzheitlichen Bildungsansatz bieten und damit die Bildungslandschaft in Westafrika verändern.

Mit seiner reichen Kultur und dynamischen Wirtschaft ist Lagos der ideale Standort für die erste Schule des Wellington College Education-Netzwerks in Afrika. Nigerianische Eltern schicken ihre Kinder seit jeher ins Ausland, um eine internationale Ausbildung von Weltklasse zu erhalten. Die Schule wird den gleichen Standard an Exzellenz bieten, aber näher am Wohnort.

Das Wellington College International Lagos wird die Werte, das Ethos, die dauerhafte Qualität und den Ehrgeiz des Wellington College, der bahnbrechenden britischen koedukativen Schule, mit den Stärken und Traditionen des regionalen und nigerianischen Bildungssystems verbinden.

Das Wellington College International Lagos, das in Alaro City eröffnet werden soll, wird die beste Schule in der Region sein und eine hervorragende Ausbildung bieten, die den Schülern das Wissen, die Fähigkeiten und den Charakter vermittelt, um ihr Potenzial auszuschöpfen und dazu beizutragen, eine bessere Welt zu schaffen.

Der Alaro City Campus von Rendeavour, der in Zusammenarbeit mit seinen nigerianischen Partnern entwickelt und vom preisgekrönten britischen Architekturbüro MICA Architects entworfen wurde, folgt dem strengen englischen Lehrplan, der mit dem anspruchsvollen A-Level-Programm abschließt, und bietet darüber hinaus hervorragende Lehr- und Lernangebote in den Bereichen Sport, Musik und Kunst. Das Wellington College ist ein Vordenker im Bildungsbereich, und die Schule wird versuchen, in den Bereichen KI und Unternehmertum führend zu sein.

Rendeavour ist Afrikas größter Entwickler neuer Städte. Die von amerikanischen, norwegischen, neuseeländischen und britischen Investoren unterstützten Städte von Rendeavour gehören zu den größten Bauprojekten in Afrika und dienen als Knotenpunkte für Unternehmen, Wohnungen, Bildung und Erholung in infrastrukturfähigen Wirtschaftszonen.

Im Rahmen der nächsten Wachstumsphase baut Rendeavour ein führendes Bildungsunternehmen auf, wobei der Schwerpunkt auf der Einführung von Bildungseinrichtungen innerhalb des Rendeavour-Portfolios liegt, beginnend mit dem Wellington College International Lagos. Scott Bryan, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Lehrer und Führungskraft im britischen Bildungswesen verfügt und auch weltweit Schulen eröffnet hat, wurde zum Bildungsdirektor von Rendeavour ernannt.

Das Wellington College International Lagos wird als elfte Schule und erste Schule in Afrika in das umfangreiche Schulnetz von Wellington College Education aufgenommen. Die internationalen Schulen des Wellington College und die angeschlossenen zweisprachigen Schulen befinden sich in China, Thailand und Indien und unterrichten über 6.200 Wellingtoner. Jede Schule, neben der Gründungsschule Wellington College, ist ein anerkannter Marktführer in ihrer Region und liefert erstklassige akademische Ergebnisse und Studienplätze, unter anderem in Oxford und Cambridge und an den Universitäten der Ivy League.

Im Mittelpunkt des Ethos jeder Schule des Wellington College Education-Netzwerks stehen die fünf Grundwerte: Freundlichkeit, Mut, Respekt, Integrität und Verantwortung, die alle Interaktionen innerhalb der Gemeinschaft leiten und ein positives, unterstützendes und produktives Umfeld fördern.

Alaro City ist ein durchdachtes Stadtentwicklungsprojekt, das auf einer Fläche von 2.000 Hektar Platz für Gewerbe, Industrie und Wohnen bietet - einschließlich Büros, Logistik- und Lagerhallen, Wohnungen, Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Unterhaltungszentren und 150 Hektar Grün- und Erholungsflächen. Strategisch günstig gelegen, nur 45 Minuten von Victoria Island, Lagos, entfernt, befindet es sich gegenüber dem Gelände des künftigen internationalen Flughafens von Lagos. Alaro City ist auch die größte Wohnsiedlung innerhalb der Lekki Free Zone.

James Dahl, 15. Master, Wellington College: „Die nachweisliche Erfolgsbilanz des Wellington College als führende koedukative Tages- und Internatsschule in Großbritannien in Verbindung mit dem Status von Rendeavour als Afrikas größtem städtischen Bauunternehmen wird sicherstellen, dass sich das Wellington College International Lagos schnell als die beste Schule in Afrika etablieren wird. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Schulen in unserer bahnbrechenden globalen Familie und den positiven Ansatz unseres Netzwerks wird das Wellington College International Lagos unseren Schülern eine wirklich transformative Bildung des 21. Jahrhunderts bieten, die es ihnen ermöglicht, sich zu entfalten und dazu beizutragen, einer besseren Welt zu dienen und sie zu gestalten."

Stephen Jennings, Gründer und CEO, Rendeavour: „Wir bei Rendeavour sind der Meinung, dass jede Stadt von Weltrang Zugang zu Bildung von Weltrang bieten muss. Das Wellington College International Lagos wird genau das leisten, und zwar nicht als importiertes Ideal, sondern als eingebettete Einrichtung in den Gemeinschaften, die wir aufbauen. Indem wir eine der weltweit angesehensten Bildungsmarken mit unserer Vision für integriertes urbanes Leben in Einklang bringen, legen wir den Grundstein für eine Generation von Führungskräften, die auf lokaler Ebene gedeihen und im globalen Wettbewerb bestehen werden."

Sir Anthony Seldon, Gründungsdirektor, Wellington College Education: „Im Zeitalter der generativen KI und einer sich rasch verändernden Welt will das Wellington College Education eine globale Führungsrolle übernehmen und das Denken darüber prägen, wie Bildung aussehen sollte, wenn wir in die mittlere Phase des 21. Die Schulen müssen dafür sorgen, dass alle Schüler über die Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, sich in einer globalen, agileren Gesellschaft zu entfalten, und unsere Schulen sind am besten in der Lage, diese zu vermitteln. Das Wellington College International Lagos wird im Zentrum dieser Bildungsrevolution in Afrika stehen und mit seinen erstklassigen Einrichtungen, Lehrern und seiner ganzheitlichen Vision für Bildung die Schule sein, nach der alle anderen streben."

Yomi Ademola, Vorsitzender, Rendeavour West Africa & Geschäftsführer, Alaro City: „Großartige Städte werden nicht nur durch ihre Infrastruktur oder Wirtschaft definiert, sondern auch durch ihre Fähigkeit, Talente zu fördern und zukünftige Generationen zu formen. Die Ansiedlung des Wellington College International ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Staates Lagos, und bestätigt die Rolle von Alaro City als Zentrum des neuen Lagos und als Katalysator bei der Gestaltung der Zukunft des urbanen Afrika. Sie signalisiert eine neue Ära, in der Spitzenleistungen im Bildungswesen in die DNA des Städtebaus integriert werden, und zwar nicht als nachträglicher Gedanke, sondern als Grundvoraussetzung. Diese Partnerschaft spiegelt unsere langfristige Vision wider: um Städte zu entwickeln, die die Menschen stärken, globale Investitionen anziehen und neue Maßstäbe für das setzen, was in Afrika möglich ist."

