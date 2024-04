Betty Bossi

Kochen ist Betty Bossi

Medienmitteilung | Zürich, 15. April 2024

Mit dem selbstbewussten Claim «Kochen ist Betty Bossi» lanciert das Kulinarik-Unternehmen eine digitale Kampagne für seinen Online-Shop mit Küchen- und Haushaltshelfern. Entwickelt hat die Kampagne die Neu Creative Agency aus Zürich.

Die Markenbekanntheit von Betty Bossi in der Schweiz ist mit 96 Prozent* sehr hoch. Die meisten Menschen in der Schweiz kennen das Unternehmen als Anbieterin von einfachen und gelingsicheren Rezepten oder als Marke von Fresh Convenience Produkten im Coop. Weniger bekannt ist der Betty Bossi Online-Shop mit seinen praktischen Küchen- und Haushaltshelfern. Viele der Produkte sind von Betty Bossi Produkterfinder:innen im Dialog mit der Schweizer Kundschaft entwickelt worden und exklusiv im Online-Shop erhältlich. Weitere Produkte im Shop sind von Betty Bossi Koch- und Backprofis getestet und ausgewählt worden und haben sich im intensiven täglichen Gebrauch bewährt.

Mit der digital-only Kampagne will das Unternehmen die Bekanntheit seines Online-Shops und der einzigartigen Produkterfindungen erhöhen und Neukund:innen gewinnen. «Betty Bossi steht in der Schweiz fürs Kochen wie keine andere Marke», sagt Lars Feldmann, Geschäftsführer bei Betty Bossi. Dies führt er einerseits auf die fast 70-jährge Geschichte des Unternehmens zurück, andererseits auf das breite Angebot: vom Rezept über verschiedene Kulinarik-Medien bis hin zu Foodprodukten im Coop. Daraus wurde der selbstbewusste Kampagnen-Claim «Kochen ist Betty Bossi» abgeleitet. Zwar bedeutet «Kochen» für jede Person etwas anderes, von der Gourmetküche bis zur schnellen «Raubtierfütterung» in der Familie. Doch so vielfältig wie das Kochen sind auch die inspirierenden, praktischen und hilfreichen Küchenhelfer im Online-Shop. Diese Vielfältigkeit wird in der Kampagne mit der Botschaft «Tausend Ideen für jede Küche» vermittelt.

Die Kampagne wird über Youtube, Display, Social Media und SEA Pushformate in der ganzen Deutschschweiz ab Mitte April bis Anfang Juni 2024 ausgespielt.

Verantwortlich bei Betty Bossi: Lars Feldmann (Geschäftsführer), Christa Müller (Leiterin Digital Marketing); verantwortliche Agentur: Neu Creative Agency.

*Betty Bossi hat in der Schweizer Bevölkerung im Alter von 20 bis 60 Jahren eine gestützte Bekanntheit von 96 Prozent. Quelle: repräsentative Befragung der Schweizer Bevölkerung durch LINK Marketing Services AG (heute YouGov Schweiz) im Juni 2022

Medienkontakt

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation Betty Bossi

Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Über Betty Bossi

Betty Bossi ist das führende Schweizer Kulinarik-Unternehmen. Seit 1956 begleitet die fiktive Köchin alle auf dem einfachsten Weg zum Genuss. Die Division der Coop Genossenschaft beschäftigt 120 Mitarbeitende, welche kulinarische Produkte und Dienstleistungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette entwickeln: gelingsichere Rezepte, kulinarische Inszenierungen auf Bild und Video, Print- und Digitalmedien, cleveren Küchen- und Haushaltshelfer sowie innovative Food-Produkte.

