Medienmitteilung | Zürich, 5. Januar 2024

Betty Bossi Plant Kitchen: eine neue vegetarische und vegane Produktlinie im Coop-Sortiment

Coop baut nun auch bei vegetarischen und veganen Alternativprodukten auf die bekannte und etablierte Eigenmarke «Betty Bossi». Mit der neuen Linie «Betty Bossi Plant Kitchen» setzen Betty Bossi und Coop ein starkes Zeichen dafür, dass diese Nahrungsmittel in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.

Spaghetti bolognese, Nuggets und Geschnetzeltes ohne Fleisch: Wer bislang solche Produkte bei Coop unter mehreren Eigenmarken vorfand, kann nun zu «Betty Bossi Plant Kitchen» greifen. Betty Bossi und Coop vereinen vegetarische und vegane Alternativen in einer neuen Produktlinie und führen diese ab Januar 2024 sukzessive ein.

«Fleischalternativen sind längst keine Nischenprodukte mehr, sondern werden von einer breiten Bevölkerungsschicht gekauft», sagt Coop Brand Managerin Ivana Guggisberg. Die Marke Betty Bossi geniesse nicht nur Vertrauen und Glaubwürdigkeit, sondern stehe auch für hohe kulinarische Qualität und Gelinggarantie – perfekt passend zur neuen Linie. «Die neue Markenführung unterstreicht, dass vegetarische und vegane Alternativen mittlerweile zum ganz normalen Speiseplan gehören.»

Die kulinarische Verantwortung für das Sortiment tragen Betty Bossi Food Consultant Andreas Halter und sein Team. Bei «Betty Bossi Plant Kitchen» gehe es nicht zwangsläufig um die exakte Nachbildung des tierischen Originals, sagt Andreas Halter. «Wichtig sind ein ausgewogener Geschmack sowie eine angenehme Textur und eine ansprechende Optik.» Ziel sei es, sowohl eigenständige Alternativen zu entwickeln als auch Produkte, die dem tierischen Pendant möglichst nahekommen.

Das «Betty Bossi Plant Kitchen»-Sortiment löst die Coop-Eigenmarken Délicorn und Yolo ab und umfasst Fleisch-, Fisch-, Ei- und Käseersatz sowie Gerichte, die diese Komponenten enthalten (z. B. vegane Käse-Ravioli, vegane Spaghetti bolognese). Alle «Betty Bossi Plant Kitchen»-Erzeugnisse werden durch Swissveg mit dem V-Label als vegan oder vegetarisch zertifiziert und tragen den Eco-Score, mit dem Coop die Umweltauswirkungen eines Lebensmittels deklariert.

Weitere Informationen für Medienschaffende

Vegetarische und vegane Produkte bei Coop

Coop führt aktuell schweizweit über 2 200 vegetarische oder vegan gekennzeichnete Food-Produkte im Sortiment, davon sind über 1 900 vegan. Damit hat Coop die grösste pflanzenbasierte Auswahl im Schweizer Detailhandel. Darunter bieten wir über 100 vegane Fleisch- und Fischalternativen, mehr als 50 Milchalternativen, 40 vegane Joghurt- und rund 30 vegane Käsealternativen an.

Coop und Betty Bossi leisten im Bereich der veganen Nahrungsmittel weiterhin Pionierarbeit, bringen exklusive Produktneuheiten ins Sortiment und bauen die Sortimentsvielfalt weiter aus.

Über Betty Bossi

Betty Bossi ist das führende Schweizer Kulinarik-Unternehmen und seit 2021 eine Division der Coop Genossenschaft. Seit 1956 begleitet die fiktive Köchin und Kultfigur Betty Bossi alle auf dem einfachsten Weg zum Genuss. Heute beschäftigt das Unternehmen 120 Mitarbeitende, welche kulinarische Produkte und Dienstleistungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette entwickeln: gelingsichere Rezepte, cleveren Küchenhelfer, innovative Food-Produkte und kulinarische Inszenierungen auf Bild und Video.

Über Coop

Die Coop-Gruppe ist als Genossenschaft in der Schweiz tief verwurzelt und blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Was als kleine Konsumgenossenschaft begann, ist heute ein international tätiges Detail-, Grosshandels- und Produktionsunternehmen. Mit über 2 600 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz ist Coop nahe bei ihren Kund:innen. In Supermärkten, Fachformaten und Online-Shops wird jeder Wunsch der Kund:innen erfüllt. Mit rund 95 000 Mitarbeitenden erwirtschaftet die Coop-Gruppe einen Umsatz von über 34 Milliarden Franken. Mehr Informationen: https://www.coop.ch/de/unternehmen/ueber-uns.html

