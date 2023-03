Die Spezialisten - Reisen ausser gewöhnlich

Wechsel im Führungsteam beim Berner Reiseveranstalter «Die Spezialisten»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Dunja Stefanesku steigt per Mitte April 2023 als stellvertretende Geschäftsleiterin beim Berner Reiseveranstalter «Die Spezialisten» – Mitglied der Globetrotter Group – ein. Dunja Stefanesku übernimmt die Position von Sarah Grünig, die per Ende Mai das Unternehmen verlässt. «Dunja bringt unter anderem ein breites und fundiertes Branchenwissen mit, das perfekt zu unserer neu aufgebauten Unternehmensstruktur passt», so Daniel Bill, CEO von «Die Spezialisten».

Mit ihrer breitgefächerten Tourismuserfahrung ist Dunja Stefanesku ein Branchenprofi. Hatte sie doch in den letzten zehn Jahren die Rolle als Stellvertreterin des Geschäftsleiters bei Vögele Reisen in Zürich inne. Dunja Stefanesku ist in Deutschland geboren und wohnt im Kanton Aargau. Mit ihrer Art und ihrem Knowhow passe sie sehr gut ins Spezialisten-Team, sagt CEO Daniel Bill.

Wechsel im April

Dunja Stefanesku übernimmt per Mitte April die Position als stellvertretende Geschäftsleiterin von Sarah Grünig, die per Ende Mai aus dem Unternehmen austritt. «Nach elf schönen und lehrreichen Jahren ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mir eine berufliche Auszeit zu gönnen», so Sarah Grünig. Daniel Bill: «Wir danken Sarah für ihr Herzblut und das überaus grosse Engagement, das sie in ihren verschiedenen Rollen in das Unternehmen steckte. Wir schätzten sie als Führungsperson genauso wie als Mensch. Auf ihrem Weg, ob auf Reisen oder in heimischen Gefilden, wünschen wir ihr alles Liebe und Gute.»

Gleichzeitig heissen «Die Spezialisten» Dunja Stefanesku herzlich willkommen und freuen sich, mit dem neuen Führungsteam bewährtes weiter zu verfolgen: Gemeinsam mit allen Mitarbeiter*innen und Partnern nachhaltig aussergewöhnliche Reiseerlebnisse für ihre Kundschaft zu komponieren.

Kontakt und Auskünfte Daniel Bill, CEO «Die Spezialisten» und Ansprechperson für Medienschaffende +41 031 313 00 10, daniel.bill@diespezialisten.reisen

Die Markenwelt von «Die Spezialisten»

Unter dem Dach von «Die Spezialisten» sind vier spezialisierte Reiseveranstalter vereint. Sie alle verfolgen das Ziel, ihren Gästen mit fundierter und ehrlicher Information unvergessliche Reisen zu ermöglichen.