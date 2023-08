Betty Bossi lanciert Produkte zur Nahrungsergänzung

Betty Bossi AG

Medienmitteilung | Zürich, 17. August 2023

Sich täglich gesund und ausgewogen zu ernähren – das ist leichter gesagt als getan. Für eine optimale Nährstoffversorgung hat Betty Bossi Produkte zur Nahrungsergänzung entwickelt und betritt damit ein neues Geschäftsfeld. Die qualitativ hochwertigen Produkte entsprechen den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Nährstoffe wie Proteine, Nahrungsfasern, Vitamine und Mineralstoffe kommen in der täglichen Ernährung oft zu kurz. Das zeigen unter anderem die Auswertungen des jüngsten Schweizer Ernährungsbulletins (2021). Eine ausreichende Versorgung mit hochwertigen Proteinen beispielsweise erhält die Knochen- und Muskelmasse. Nahrungsfasern sorgen für eine optimale Darmfunktion. Und Vitamine und Mineralstoffe sind neben vielen anderen Aufgaben auch unerlässlich für ein gut funktionierendes Immunsystem.

Auf Basis der Schweizer Lebensmittelpyramide der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE hat Betty Bossi einen kostenlosen Ernährungs-Check für diejenigen entwickelt, die ihr Essverhalten unter die Lupe nehmen möchten. Zusammen mit der Auswertung gibt’s zwei Pläne: Plan A enthält persönlich zugeschnittene gesunde Rezepte zur Optimierung des eigenen Essverhaltens. Plan B umfasst Produkte zur Nahrungsergänzung mit Proteinen, Nahrungsfasern, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie wurden von Betty Bossi und Ernährungswissenschaftler Dr. sc. nat. ETH Zürich Paolo Colombani entwickelt.

«Der Plan A in einer Ernährung besteht immer aus natürlichen, möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln und einer frischen Zubereitung», sagt Paolo Colombani, der auch Mitgründer des Kompetenzzentrums Notabene Nutrition ist. Doch der Plan A werde in der hektischen Welt von heute schnell zur Herausforderung. «Schafft man es nicht täglich, solche Produkte in die Ernährung einzubinden, können als Plan B ausgewählte Produkte zur Nahrungsergänzung zur optimalen Nährstoffversorgung beitragen. Diese sollten jedoch aus qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen bestehen und aus streng kontrollierter Produktion stammen.» Diese Bedingungen erfüllen die in der Schweiz entwickelten und hergestellten Produkte von Betty Bossi vollumfänglich.

Die Proteinprodukte in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade bestehen aus Molkenprotein von Schweizer Milch und enthalten alle essenziellen Aminosäuren für eine ausgewogene Ernährung. Das Nahrungsfaserprodukt ist bio-zertifiziert und eine 100 Prozent natürliche Mischung aus Roggenballaststoffen, Weizenkleie, Leinsamen und Flohsamen. Das Produkt mit Vitaminen und Mineralstoffen ist mit besonderem Fokus auf das Immunsystem zusammengesetzt.

Produktinformation

Proteinpulver für Shakes in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade:

Betty Bossi WheyProtein vanille oder choco, 600 g, CHF 39.95

Nahrungsfasern zum Streuen übers Müesli, den Salat oder die Suppe:

Betty Bossi FibreMix nature, 510 g, CHF 24.95

Vitamine und Mineralstoffe als Getränkepulver in der Geschmacksrichtung Zitrone-Orange: Betty Bossi Vita citron orange, 30 Sticks, CHF 29.95

Produktwebsite: www.bettybossi.ch/nahrungsergaenzung

Betty Bossi – der einfachste Weg zum Genuss

Betty Bossi ist das führende Schweizer Kulinarik-Unternehmen und eine Division der Coop Genossenschaft. Seit 1956 begleitet die fiktive Köchin und Kultfigur Betty Bossi alle auf dem einfachsten Weg zum Genuss – mit einfachen und gelingsicheren Rezepten, cleveren Küchenhelfern und innovativen Food-Produkten.

Medienkontakt

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Betty Bossi, Division der Coop Genossenschaft, Baslerstr. 52, Postfach, CH-8021 Zürich