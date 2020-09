Smiths Medical Deutschland

Smiths Medical Deutschland GmbH launcht neue Portex® BLUselect® Tracheostomiekanülen und Kits

Neue, verbesserte Tracheostomiekanülen bedürfnisorientiert für Ihre Patienten entwickelt

Grasbrunn/München (ots)

Smiths Medical, ein weltweiter Hersteller von Medizinprodukten, gibt den Produktlaunch des neuen Tracheostomiekanülen-Portfolios BLUselect®, bestehend aus Polyvinylchlorid (PVC), bekannt. Bei der Entwicklung der neuen Tracheostomiekanülen standen die spezifischen klinischen Bedürfnisse der Patienten im Vordergrund, somit kann für eine Vielzahl von Patienten eine Tracheostomiekanüle von Smiths Medical verwendet werden.

BLUselect® Tracheostomiekanülen bieten Ihnen folgende Vorteile:

Zusätzlicher Nutzen

- BLUselect® Tracheostomiekanülen werden ohne DEHP hergestellt - Unveränderlicher Laseraufdruck auf dem Flansch der Kanüle - Abbildung der wichtigsten Kanüleneigenschaften auf dem Flansch - Einfarbige Markierungen bedeuten, dass die Kanüle nicht gefenstert ist - Karierte Farbmarkierungen signalisieren, dass die Kanüle gefenstert ist

Erhöhter Patientenkomfort

- durch weichen und biegsamen Flansch der Tracheostomiekanüle - durch vereinfachte Reinigung des Flansche

Anwenderfreundlich

- Tracheostomiekanülen und Verpackungen sind zur einfachen Größendifferenzierung farblich gekennzeichnet - Deutliche Markierungen beeinflussen den Arbeitsablauf positiv

Vielfältige Ausführungen der Tracheostomiekanülen:

- mit oder ohne Innenkanüle - mit oder ohne Cuff - gefenstert oder ungefenstert - Suctionaid®-Ausführung ermöglicht die Absaugung oberhalb des Cuffs

Die Perkutanen Tracheostomie-Kits und Sets BLUperc® und BLUgriggs® bieten außerdem folgende Vorteile:

- In den Sets ist die Grundausstattung enthalten, die für ein klinisches Tracheostomieverfahren am Patienten erforderlich ist - In den Kits ist zusätzlich noch eine Tracheostomiekanüle enthalten - Erhöhte Effizienz: - durch die Anordnung der einzelnen Komponenten gegen den Uhrzeigersinn - Patentierter S-förmiger Dilatator, ist bereits mit Führungsdraht vorgeladen - durch die patentierte einhändige Führungsdrahtzuführung, die von links- oder rechtshändigen Ärzten verwendet werden kann

Smiths Medical stellt Schulungsvideos, Technikleitfäden und detaillierte Anleitungsinformationen für die Schulung von Anwendern zur perkutanen Einführung zur Verfügung. Weitere Informationen über unsere neuen Tracheostomiekanülen, Kits und Sets finden Sie unter www.smiths-medical.com/bluselect.

Über Smiths Medical

Ein Anbieter spezialisierter medizinischer Geräte und Ausrüstungen für globale Märkte mit Schwerpunkt auf den Marktsegmenten Medikamentenverabreichung, lebenswichtige Versorgung und Sicherheitsvorrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smiths-medical.com.

Über Smiths Group

Ein globales Technologieunternehmen, das seit 160 Jahren tätig ist und weltweit Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Medizintechnik, Sicherheit & Verteidigung, allgemeine Industrie, Energie sowie Luft- und Raumfahrt & kommerzielle Raumfahrt anbietet. Die Smiths Group beschäftigt ca. 22.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern und ist an der Londoner Börse notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.smiths.com.

Pressekontakt:

Iris Schäfer

iris.schaefer@smiths-medical.com

+49 172 29 150 59