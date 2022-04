Spark Networks SE

Spark Networks gibt die Ernennung von Fred Beckley zum General Counsel und Chief Administrative Officer bekannt

New York, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Da sich Unternehmen im Jahr 2022 verstärkt auf Arbeitgeberimage und Talentrekrutierung konzentrieren, holt sich Spark einen Branchenexperten an Bord, der die Bereiche Recht, HR und Talentakquise leitet.

Spark Networks SE (NASDAQ: LOV), eine führende Social-Dating-Plattform für sinnvolle Beziehungen, gab heute die Ernennung von Fred Beckley zum General Counsel und Chief Administrative Officer mit Wirkung vom 4. April 2022 bekannt.

Herr Beckley bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Technologiebereich und fast ein Jahrzehnt speziell in der globalen Dating-Branche in seine Rolle bei Spark Networks ein. Zuletzt war er Executive Vice President of Business Affairs & General Counsel bei The Meet Group, Inc., einem führenden Anbieter von interaktiven Dating-Lösungen, darunter einige der weltweit größten Livestreaming Video Dating Apps. Von 2000 bis 2010 war er Executive Vice President, Business Development & General Counsel bei TruePosition, Inc., einem bahnbrechenden Anbieter von Hardware und Software für drahtlose Ortungslösungen. Von 1995 bis 2000 war er in verschiedenen Positionen bei Verizon Communications, Inc. tätig, zuletzt als Senior Counsel, Business Development für Verizon Wireless. Herr Beckley ist ein Absolvent der University of Pennsylvania, der Yale Law School und der Yale Divinity School.

"Mein Wechsel zu Spark Networks mag eine neue Erfahrung sein, aber es ist kaum unbekanntes Terrain. Meine Beteiligung an der Umgestaltung des Online-Dating-Marktes hat mir gezeigt, dass dies ein unglaublich robuster und innovativer Bereich ist", sagte Beckley. „Und ich bin der Meinung, dass Spark mit seiner ständigen Innovation einzigartig positioniert ist, um in einem expandierenden Markt zu wachsen, gestützt durch seine starke Markenbekanntheit."

„Bei Spark sind wir stolz auf unsere Mitarbeiter. Wir wissen, dass vielfältige Perspektiven die besten Ideen hervorbringen, und einer unserer größten Trümpfe ist, dass wir rund 250 Mitarbeiter aus über 50 Nationen haben, von Neuseeland bis Amerika und überall dazwischen. Aber das ist erst der Anfang", sagte Eric Eichmann, CEO von Spark Networks. „Fred kann uns dabei helfen, Top-Talente zu gewinnen und seinen außergewöhnlichen Hintergrund und seine kreative Herangehensweise als unser neuer General Counsel und Chief Administrative Officer zu nutzen, um das weitere Wachstum von Spark im Bereich Online-Dating sicherzustellen."

Informationen zu Spark Networks SE

Spark Networks SE (NASDAQ: LOV) ist eine führende Social-Dating-Plattform für sinnvolle Beziehungen, die sich auf die Zielgruppe 40+ und religiöse Tochtergesellschaften konzentriert. Zu Sparks wachsendem Portfolio an Premium- und Freemium-Dating-Apps gehören unter anderem Zoosk, EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate und JSwipe. Spark hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und Büros in New York und Utah.

Weitere Informationen zum Spark Networks finden Sie auf https://www.spark.net/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die Leistungen oder Erfolge von Spark Networks erheblich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, werden unter der Überschrift „Risikofaktoren" im Jahresbericht von Spark Networks auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in anderen Abschnitten der von Spark Networks bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereichten Unterlagen sowie in anderen aktuellen und regelmäßigen Berichten von Spark Networks, die von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht oder vorgelegt werden, erörtert. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.