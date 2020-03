Clarity Pharmaceuticals

Prof. Oliver Sartor wird Mitglied des Aufsichtsrats von Clarity

Clarity Pharmaceuticals, ein Unternehmen für personalisierte Medizin, das sich auf die Behandlung schwerer Erkrankungen spezialisiert hat, freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Prof. Oliver Sartor in den Aufsichtsrat von Clarity berufen wurde.

Prof. Sartor ist medizinischer Onkologe und ein international angesehener Spezialist für Prostatakrebs. Er ist der Laborde Professor für Krebsforschung, Medizinischer Direktor des Tulane Cancer Center und Stellvertretender Dekan der Fakultät für Onkologie an der Tulane University School of Medicine in New Orleans, Louisiana.

Prof. Sartor hat über 400 im Peer-Reviewed-Verfahren geprüfte Artikel veröffentlicht und kommt mittlerweile auf über 25.000 Zitierungen. Er ist ein weitgereister Dozent, wobei er bislang in 34 Ländern Vorträge zu Prostatakrebs gehalten hat. Prof. Sartor war bereits Hauptprüfarzt bzw. einer der Hauptprüfärzte bei einer ganzen Reihe von nationalen und internationalen Studien zu fortgeschrittenem Prostatakrebs. Darunter waren auch Pivot-Studien für die FDA-Zulassung von Samarium-153 EDTMP, Cabazitaxel und Radium-223. Er ist der Vorsitzende für medizinische Onkologie des Urogenitaltrakt-Komitees bei der NRG Oncology.

Er ist ehemaliges Mitglied des Board of Scientific Counselors (Klinische Wissenschaften und Epidemiologie) am National Cancer Institute und war zuvor für das US-amerikanische Verteidigungsministerium als Vorsitzender des Prostate Cancer Integration Panel tätig. Er hatte bislang den Vorsitz von 5 Komitees für das Datenmonitoring bei Studien der Phase III, die zu Zulassungen durch die FDA geführt haben.

Prof. Sartor erhielt 1982 seinen MD von der Tulane University mit Auszeichnung. Nach einem Praktikum an der University of Pennsylvania absolvierte er eine Ausbildung in der Inneren Medizin an der Tulane Medical School. Von 1989 bis 1993 war er, im Anschluss an ein Stipendium am NCI in Bethesda in Maryland, als Leitender Prüfarzt am NCI tätig, wo er sich insbesondere auf neuartige Arzneimittel für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs konzentrierte.

Prof. Sartor sagte zu seiner Berufung: "Clarity hat in den letzten Jahren bei der Weiterentwicklung seiner Plattform für auf Kupfer basierte Produkte erhebliche Fortschritte gemacht. Ich freue mich sehr darauf, Mitglied im Aufsichtsrat von Clarity zu werden, zumal ich immer wieder erlebt habe, welche Vorteile radiopharmazeutische Mittel für eine Krebsbehandlung, und hier meine ich insbesondere Prostatakrebs, mit sich bringen. Ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und auf die Nutzung der einzigartigen und vorteilhaften Eigenschaften von Kupfer, mit denen die derzeitigen Begrenzungen von radiopharmazeutischen Mitteln bei der Behandlung von Krebs, insbesondere im Hinblick auf den Behandlungserfolg für Krebspatienten rund um den Globus, überwunden werden können."

Der Executive Chairman von Clarity, Dr. Alan Taylor, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, Prof. Sartor in unserem Aufsichtsrat zu einem so spannenden Zeitpunkt begrüßen zu dürfen, an dem für zwei unserer Produkte für die Behandlung von Prostatakrebs, SAR-bisPSMA und SAR-BBN, die das Zeug zum Blockbuster haben, klinische Studien beginnen. Sein einmaliges Wissen auf diesem Gebiet und seine große Erfahrung bei der Leitung von Studien zu Prostatakrebs wird für eine rechtzeitige und erfolgreiche Entwicklung dieser Produkte unschätzbar sein. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Prof. Sartor, nicht zuletzt, weil wir damit unserem Ziel, sicherere und wirksamere Behandlungen für Kinder und Erwachsene mit Krebserkrankung zu entwickeln, näher kommen."

Informationen zu Clarity

Clarity ist ein Unternehmen für personalisierte Medizin, das sich auf die Behandlung schwerer Erkrankungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist führend bei innovativen radiopharmazeutischen Mitteln. In diesem Bereich entwickelt es gezielte Therapien für die Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen von Erwachsenen und Kindern.

http://www.claritypharmaceuticals.com/

