Generalversammlung BVZ Holding 2025: Gestärkt aus anspruchsvollem Jahr

Den Wetterwidrigkeiten zum Trotz konnte sich die BVZ-Gruppe mit ihren Produktmarken Matterhorn Gotthard Bahn und Gornergrat Bahn im Jahr 2024 in allen vier Geschäftsfeldern behaupten. Für das laufende Jahr sind die Voraussetzungen für eine weitere Stärkung des Betriebsertrags ebenfalls gut . Entsprechend positiv war die Stimmung bei der Generalversammlung der BVZ in Visp am 9. April, bei der alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt wurden.

Dividendenerhöhung von 16 auf 18 CHF

Die Generalversammlung der BVZ Holding AG stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Diese umfassten unter anderem den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht zu den nichtfinanziellen Belangen für das Geschäftsjahr 2004. Die Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, die Wahlen für den Verwaltungsrat und der Dividendenbeschluss waren weitere Traktanden. Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung genehmigte die Generalversammlung darüber hinaus die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 18 pro Aktie.

Die 259 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 102'136 Aktienstimmen und damit 51.77 Prozent des Aktienkapitals.

Neuwahl in den Verwaltungsrat

Verwaltungsratspräsident Patrick Z’Brun, Vizepräsidentin Carole Ackermann sowie Peter B. Arnold, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Dr. Carole Schmied-Syz und Matthias In-Albon wurden in ihren Ämtern bestätigt. Paul-Marc Julen und Christoph Ott stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Zudem wählte die Generalversammlung den ehemaligen CEO Fernando Lehner ab dem 1. November 2025 als neues Mitglied in den Verwaltungsrat. Der studierte Maschineningenieur und Master of Management war über 20 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der BVZ und MGBahn, davon bis zu seinem Ausscheiden am 30. Oktober 2024 mehr als 10 Jahre CEO. Mit seinem Amtsantritt ab dem 1. November 2025 wird einer so genannten Cooling-off-Periode (Wartezeit) Rechnung getragen, die eine ausreichende Distanz zu den operativen Tätigkeiten als Geschäftsleiter gewährleisten soll. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die Wahl von Fernando Lehner, mit seiner langjährigen Bahnerfahrung und seinem breiten nationalen und internationalen Beziehungsnetz, im besten Interesse der Unternehmung ist.

Gut aufgestellt für die kommenden Jahre

Die BVZ-Gruppe sieht sich für eine Fortführung ihres ertragsstarken Wachstumskurses gut positioniert. Für die Strategieperiode 2025–2028 ist weiteres Wachstum prognostiziert, obwohl geopolitische Unruhen und Krisen die Reiselust jederzeit bremsen können. Zeiten der globalen Verunsicherung bieten allerdings auch Chancen. Vor allem ausländische Gäste wollen die Gewissheit haben, dass sich ihre oft sehr lange Anreise lohnt und dass ihre Erwartungen an einmalige Ferienerlebnisse zuverlässig erfüllt werden. Dank der politischen Stabilität der Schweiz, einer funktionierenden Infrastruktur in Kombination mit unvergesslichen Naturerlebnissen hat die BVZ werthaltige Angebote in ihrem Portfolio, auf die Verlass ist.

