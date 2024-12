Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Fahrplanwechsel per 15. Dezember 2024 - Anpassungen der MGBahn

Am 15. Dezember 2024 erfolgt der schweizweite Fahrplanwechsel der SBB. In diesem Rahmen passt auch die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) ihre Verbindungen an, um optimale Anbindungen für die Reisenden sicherzustellen.

Übersicht der relevanten Anpassungen:

Strecke Visp-Zermatt

Neue Abfahrtszeiten ab Visp Richtung Zermatt xx:11 Uhr und xx:37 Uhr statt xx:08 Uhr und xx:41 Uhr, passend auf die ankommenden Verbindungen der SBB aus Bern um xx:04 Uhr und xx:31 Uhr. Die Abfahrten an den Stationen unterwegs erfolgen leicht später, ebenso die Ankunft in Zermatt.

und statt xx:08 Uhr und xx:41 Uhr, passend auf die ankommenden Verbindungen der SBB aus Bern um xx:04 Uhr und xx:31 Uhr. Die Abfahrten an den Stationen unterwegs erfolgen leicht später, ebenso die Ankunft in Zermatt. Neue Abfahrtszeit ab Zermatt Richtung Visp xx:06 Uhr statt xx:13 Uhr, passend auf die abfahrenden Verbindungen der SBB Richtung Bern um xx:27 Uhr. Die Abfahrten an den Stationen unterwegs erfolgen leicht früher, ebenso die Ankunft in Visp.

statt xx:13 Uhr, passend auf die abfahrenden Verbindungen der SBB Richtung Bern um xx:27 Uhr. Die Abfahrten an den Stationen unterwegs erfolgen leicht früher, ebenso die Ankunft in Visp. Neuer Zug von Zermatt nach Fiesch: Abfahrt um 07:06 Uhr ab Zermatt. Damit wird die bisherige Taktlücke geschlossen.

Strecke Brig-Zermatt

Neue Abfahrtszeit ab Brig Richtung Zermatt xx:22 Uhr statt xx:27 Uhr. Die Abfahrten an den Stationen unterwegs erfolgen leicht früher, ebenso die Ankunft in Zermatt.

Weitere Informationen sowie die genauen Fahrzeiten sind im Online-Fahrplan der SBB zu finden.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41