Lastwagen beim Autoverlad Furka in Brand geraten, Meldung #1

Beim Autozug 2450, Abfahrt 15.35 Uhr in Oberwald (VS) Richtung Realp (UR) ist während der Fahrt ein Lastwagen in Brand geraten. Der Zug konnte nach Realp geführt werden, wo er aktuell steht. Die Blaulichtorganisationen und die Tunnelrettung Furka sind aufgeboten. Der Betrieb auf der Strecke ist bis auf Weiteres eingestellt. Informationen zur Ursache sowie zu allfälligen Sach- oder Personenschäden liegen aktuell noch nicht vor. Auskünfte dazu erteilen die Blaulichtorganisationen.

Nächste geplante Medieninfo gegen 18.30 Uhr.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch

Weiteres Material zum Download Bild: Lastwagenbrand.jpg