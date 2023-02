Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG - Kooperation: Universitätsklinik Balgrist und Spital Männedorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

MEDIENMITTEILUNG

Universitäres Wirbelsäulenzentrum Zürich eröffnet Standort im Spital Männedorf

Zürich/Männedorf, 1.2.2023 – Die Universitätsklinik Balgrist und das Spital Männedorf kooperieren im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie. Das Universitäre Wirbelsäulenzentrum Zürich (UWZH) eröffnete Anfang Februar im Spital Männedorf einen Standort, wo es Sprechstunden anbietet und Standard-Operationen durchführt. Damit kann am rechten Zürichseeufer eine wohnortnahe Versorgung in der Basis-Wirbelsäulenchirurgie mit Zugang zur hochspezialisierten Medizin sichergestellt werden.

Die Universitätsklinik Balgrist bietet den Patientinnen und Patienten am rechten Zürichseeufer im Spital Männedorf ab sofort ein Angebot des Universitären Wirbelsäulenzentrums Zürich (UWZH) an. Standortleiter Dr. med. univ. Florian Wanivenhaus bietet in Sprechstunden Beratungen in wirbelsäulenchirurgischen Belangen an und führt Standard-Operationen durch. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit den Fachspezialisten des Spitals Männedorf.

Damit profitieren Patientinnen und Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen und -verletzungen – mit und ohne Zusatzversicherung – von einer wohnortnahen und leicht zugänglichen, hochwertigen regionalen Versorgung. Zudem erhalten sie, wenn es medizinisch indiziert ist, Zugang zur hochspezialisierten Medizin und zur Infrastruktur der Universitätsklinik Balgrist. Dank des interdisziplinären Ansatzes stehen für jeden Fall die richtigen Spezialistinnen und Spezialisten bereit.

Die Qualitätssicherungsmassnahmen des neuen Standorts sind identisch mit jenen des UWZH Balgrist. Komplexere Eingriffe werden weiterhin in der Universitätsklinik Balgrist durchgeführt. Dabei profitieren die Patientinnen und Patienten von einer Vor- bzw. Nachversorgung in ihrer gewohnten, wohnortnahen Umgebung im Raum Männedorf.

Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor der Universitätsklinik Balgrist und Direktor des Universitären Wirbelsäulenzentrums Zürich: «Mit dieser Kooperation können wir im Einzugsgebiet des Spitals Männedorf die integrierte und qualitativ hochwertige Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Schmerzen oder Verletzungen an der Wirbelsäule fördern.»

Dr. med. Stefan Metzker, CEO Spital Männedorf: «Durch die Anbindung der Universitätsklinik Balgrist sichern wir langfristig die Versorgung der Bevölkerung am rechten Zürichseeufer mit Erkrankungen an der Wirbelsäule. Mit dem neuen Standort in Männedorf bietet die Universitätsklinik Balgrist in diesem Fachbereich exzellente Behandlungsmethoden und Behandlungsstandards in unserer Region.»

Kontakt für weitere Informationen Michael Mülli, Teamleiter Unternehmenskommunikation Universitätsklinik Balgrist, Tel. +41 44 386 14 15, kommunikation@balgrist.ch Rea Sturzenegger, Marketing und Kommunikation Spital Männedorf, Tel. +41 44 922 29 37, medien@spitalmaennedorf.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparats. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale, versicherungsrechtliche und psychologische Beratung sowie berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. In der orthopädischen Forschung und Lehre setzen die Universitätsklinik Balgrist sowie der Balgrist Campus international anerkannte Massstäbe. Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

www.balgrist.ch

Informationen zum Spital Männedorf Das Spital Männedorf bietet den über 80 000 Menschen am rechten Zürichseeufer das gesamte Spektrum eines Grundversorgungsspitals. Zusätzlich deckt es ausgewählte Spezialgebiete wie Altersmedizin, Onkologie, Orthopädie, Adipositas-Behandlung, Urologie und Bauchchirurgie ab. Mit über 1000 Mitarbeitenden werden jährlich rund 50 000 Patientinnen und Patienten wohnortnah behandelt und betreut. Hinzu kommen rund 90 Beleg- und Konsiliarärztinnen und -ärzte. Das Spital Männedorf verfügt über die Kliniken der Medizin, der Chirurgie sowie der Gynäkologie und Geburtshilfe. Zusätzlich betreibt es ein Institut für Anästhesie und Intensivmedizin sowie ein Institut für Radiologie. Eine Notfallstation, eine Intensivpflegestation und der eigene Rettungsdienst gehören ebenfalls zum Angebot. Enge Kooperationen mit dem Universitätsspital Zürich und mit weiteren Gesundheitsdienstleistern wie Spitex, Pflegeeinrichtungen und Rehabilitationskliniken runden das Angebot ab. Das Spital Männedorf gehört der Bevölkerung des rechten Zürichseeufers, respektive deren Gemeinden. Die Spitalleitung führt das Spital operativ, und der Verwaltungsrat beaufsichtigt diese im Auftrag der acht Aktionärsgemeinden.

www.spitalmaennedorf.ch