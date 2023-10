Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Sperrungen auf dem Streckennetz der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) im Mattertal (VS) und im Goms (VS)

Die Streckenabschnitte zwischen Visp und Täsch sowie zwischen Fiesch und Oberwald sind vom 16. Oktober bis zum 9. November 2023 aufgrund von umfangreichen Bautätigkeiten für den Bahnverkehr gesperrt. Es verkehren Ersatzbusse gemäss Fahrplan. Reisende sollten dennoch zusätzliche Zeit einplanen.

Die Sperrungen wurden bewusst in den verkehrsärmeren Herbst gelegt. Sie erlauben es, die erforderlichen Arbeiten an einem Stück und somit effizienter und mit besserer Qualität auszuführen. Die Bauunternehmen können durchgehend im Mehrschichtbetrieb arbeiten, nahtlos an die vorgängigen Tätigkeiten anknüpfen und qualitativ hochwertiger arbeiten. Unter anderem, weil die Lichtverhältnisse tagsüber besser sind. Ausserdem müssen die Baumaschinen und Materialien nicht jeden Tag aufs Neue zur Baustelle transportiert werden.

Daneben lassen sich die Lärmemissionen zeitlich beschränken, da lärmintensive Tätigkeiten während der Streckensperre wann immer möglich tagsüber durchgeführt werden. Ohne Sperrungen müssten die Bauarbeiten überwiegend in der Nacht stattfinden, da tagsüber Bahnbetrieb wäre. In der Folge käme es über mehrere Monate zu teilweise recht intensiven nächtlichen Lärmemissionen.

Die grössten Projekte in diesem Herbst sind im Goms (VS) Gleisbauarbeiten bei der Station Oberwald, der Umbau der Station Reckingen, die Sanierung von Stützmauern bei Fürgangen, im Visper- und Mattertal (VS) die Fahrbahnerneuerung zwischen Sefinot und Ackersand-Stalden und dem Umbau der Kreuzungsstelle Mattsand zwischen St. Niklaus und Herbriggen. Bei den Baustellen im Visper- und Mattertal, sowie der Station Reckingen muss aus Zeitgründen im Drei-Schicht-Betrieb und somit auch in der Nacht gearbeitet werden.

Informationen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Reisende

Die MGBahn entschuldigt sich bei den Reisenden für die Unannehmlichkeiten und allfällige Verspätungen ebenso wie bei den Anwohnern der betroffenen Gemeinden für anfallende Lärmemissionen. Lärmintensive Tätigkeiten werden soweit möglich tagsüber durchgeführt.

Die im Bahnersatz verkehrenden Busse sind gemäss Fahrplan eingeteilt. An den betroffenen Haltestellen informieren Aushänge über den Ersatztransport und die Abfahrtsorte der Busse. Aufgrund der unvorhersehbaren Strassenverkehrslage lassen sich die Einhaltung des Fahrplans sowie die Anschlüsse nicht durchgehend gewährleisten. Allen Reisenden wird empfohlen, einen ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen und auf eine frühere Verbindung auszuweichen. Dies gilt insbesondere Rückreisenden aus Zermatt mit Anschlusszügen und/oder -flügen. Für einzelne Verbindungen kommen bis zu sechs Ersatzbusse zum Einsatz.

Die aktuellen Fahrgastinformationen sind auf dem Online-Fahrplan der SBB einzusehen.

Streckensperrungen im Detail

Visp–Zermatt: Montag, 16. Oktober 2023 Betriebsbeginn bis einschliesslich Donnerstag, 9. November Betriebsschluss. Es verkehren Ersatzbusse gemäss Fahrplan.

Fiesch–Oberwald: Montag, 16. Oktober 2023 Betriebsbeginn bis einschliesslich Donnerstag, 9. November Betriebsschluss. Es verkehren Ersatzbusse gemäss Fahrplan.

Foto- und Filmportal Matterhorn Gotthard Bahn

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch