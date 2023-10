FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Wahl Direktorin der neuen Hochschule für Informatik FHNW

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 31. Oktober 2023

Wahl Direktorin der neuen Hochschule für Informatik FHNW

Der Fachhochschulrat der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat am 30. Oktober 2023 Prof. Dr. Doris Agotai zur Direktorin der neuen Hochschule für Informatik FHNW gewählt.

Um dem Informatikstudium in der Nordwestschweiz eine höhere Visibilität zu verschaffen, soll eine neue Hochschule für Informatik FHNW mit einem Standort in Brugg-Windisch und einem Standort nördlich des Juras (BL/BS) geschaffen werden ( Medienmitteilung der Trägerkantone der FHNW vom 28.4.2023). Der Start der neuen Hochschule für Informatik FHNW erfolgt nach der Zustimmung der Trägerparlamente zum Leistungsauftrag 25-28 am 1.1.2025.

Prof. Dr. Doris Agotai (51) verfügt über einen interdisziplinären Hintergrund und über 15 Jahre Lehr- und Forschungserfahrung in der Informatik. Sie schloss ihr Studium in Architektur 1997 an der ETH Zürich ab und erlangte 2005 an der ETH Zürich ihre Promotion im Bereich Film und Architektur. Von 1997 bis 2016 übte sie verschiedene Fach- und Lehrfunktionen im Bereich Architektur, Film und Szenografie im Architekturbüro BGP, an der Universität Liechtenstein, an der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHBB (heute FHNW), an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK sowie an der ETH Zürich aus. Von 2007–2017 war Prof. Dr. Agotai an der Hochschule für Technik FHNW Professorin für Informationsvisualisierung am Institut für 4D-Technologien (seit 2018 Institut für Data Science) und von 2018–2022 Leiterin des Instituts für Interaktive Technologien. Seit 2022 ist sie Leiterin des Bereichs Transfer / anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung und Mitglied der Hochschulleitung der Hochschule für Technik FHNW. Prof. Dr. Agotai ist zudem Verwaltungsrätin von zwei Unternehmen, Vorstandsmitglied mehrerer Fachverbände und wurde 2018, 2019 sowie 2020 in den Top 100 Women in Business (Kategorie Wissenschaft) gelistet.

Prof. Dr. Agotai startet am 1. April 2024 in ihrer neuen Funktion. Als Direktorin wird sie den organisatorischen Aufbau sowie die strategische und operative Führung der neuen Hochschule für Informatik FHNW verantworten, die damit verbundene Positionierung der Hochschule einleiten sowie deren Aus- und Weiterbildungsangebot ausbauen, ein regionales und nationales Netzwerk der Hochschule etablieren und als Mitglied der Direktion der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW die Entwicklung der FHNW mitverantworten.

Prof. Jürg Christener, der seit der Gründung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW im Jahr 2006 Direktor der Hochschule für Technik FHNW ist, wird auf Ende Mai 2024 pensioniert.

Prof. Dr. Ursula Renold, Präsidentin des Fachhochschulrats der FHNW, freut sich über die Wahl der neuen Direktorin. «Die Direktorin der neuen Hochschule für Informatik FHNW muss einem äusserst anspruchsvollen Profil entsprechen und die Kompetenz haben, die strategische und organisatorische Etablierung und Ausrichtung der neuen Hochschule zu leiten sowie zukünftige Herausforderungen zielorientiert und nachhaltig zu meistern. Wir sind überzeugt, mit Doris Agotai die hierfür geeignete Person gefunden zu haben. Ihre fundierte Fach- und Führungserfahrung im Hochschulbereich haben mich sehr beeindruckt», so Prof. Dr. Ursula Renold.

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und Leiter des Findungsverfahrens zieht zur Wahl der neuen Direktorin das Fazit: «Ich freue mich ausserordentlich über die Wahl von Doris Agotai. Die neue Direktorin hat die Erfahrung, das Know-How und die Persönlichkeit, welche für die Funktion als Direktorin der neuen Hochschule für Informatik FHNW von zentraler Wichtigkeit sind».

