«Mehr als du denkst»: Neue Video-Kampagne von Heidiland Tourismus

Mit einer Prise Selbstironie bewirbt Heidiland Tourismus das vielseitige touristische Angebot der Ferienregion Heidiland in einer neuen Video-Kampagne auf Social Media.

«Mehr als du denkst»: Heidiland Tourismus lanciert neue Video-Kampagne

Bad Ragaz, 13. September 2022

Eine neue Video-Kampagne auf Social Media bewirbt das vielseitige touristische Angebot der Ferienregion Heidiland im Grenzgebiet der Kantone St. Gallen und Graubünden. Mit einer Prise Humor vermitteln die kurzen Clips, warum die Region in Sachen Freizeit viel mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt.

Heidiland Tourismus spielt in seiner neuen Social-Media-Aktion bewusst mit gängigen Klischees. Etwa, dass die Marke «Heidiland» häufig mit der gleichnamigen bekannten Marché Raststätte in Verbindung gebracht wird. Mit einem Augenzwinkern zeigt Heidiland Tourismus auf, dass die gleichnamige Freizeitregion links und rechts der Autobahn aber noch viel mehr zu bieten hat. «Mehr als du denkst» bringt die Kernbotschaft auf den Punkt und betont die unerwartete touristische Vielfalt der Region zwischen Walensee, dem Sarganserland und der Bündner Herrschaft. Heidiland Tourismus nutzt die Kampagne, um sich zum Start der Herbstsaison im deutschsprachigen Heimmarkt noch stärker als abwechslungsreiche Ferien- und Freizeitregion zu positionieren. Die Videos und mehr Informationen zur Kampagne findet man unter www.heidiland.com/mehr-als-du-denkst

In 60 Sekunden durch die Destination

Neben dem Haupt-Video werden in den nächsten Wochen auch zwei weitere Kurz-Videos zu den beiden Kernthemen «Genuss» und «Bike» auf verschiedenen Social-Media-Kanälen ausgespielt. Gerade im Genuss- und Bike-Bereich hat die Destination gemeinsam mit zahlreichen Partnerbetrieben in den letzten Jahren viel in die Entwicklung neuer Angebote investiert.

Heidiland Tourismus setzt bei ihrer Kommunikation ganz bewusst auf Videos, die auf Social Media immer wichtiger werden. «Dank diesem Format schaffen wir es heute in nur knapp 60 Sekunden zu erzählen, wer wir sind, für was wir stehen und wie überraschend vielseitig unser Angebot ist», fasst Adrian Pfiffner, Leiter Content Management bei Heidiland zusammen. Umgesetzt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Digital-Marketing-Agentur ROB NICOLAS (Chur/Zürich).

Vielseitigkeit als grosses Plus

Die Ferienregion Heidiland bietet als Ganzjahres-Destination auch im Herbst ein vielseitiges Freizeitangebot. Neben den beiden bekannten Sommer- und Wintersportgebieten Flumserberg und Pizol, zählen die Walensee-Region, der berühmte Kurort Bad Ragaz und die benachbarte Weinregion Bündner Herrschaft zu den touristischen Highlights. Mit Maienfeld liegt auch der Originalschauplatz der weltberühmten Heidi-Geschichte in der Ferienregion Heidiland. Erreichbar ist die Tourismusregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto von Zürich bzw. Bodensee aus innert einer Stunde.

Über die Heidiland Tourismus AG

Die Heidiland Tourismus AG ist die übergeordnete Destinationsmanagement-Organisation (DMO) für die Tourismuskreise Walensee, Pizol, Flumserberg und des Tourismuskreises Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer, welcher alle acht Gemeinden der Region Landquart umfasst. Die Heidiland Tourismus AG übernimmt für die Tourismuskreise den Aufbau und Vertrieb von touristischen Angeboten, die touristische Vermarktung der Region, die Pflege und Weiterentwicklung der Dachmarke Heidiland, sowie die Gästeinformation vor Ort. Die Heidiland Tourismus AG ist eine Aktiengesellschaft mit 8 Aktionären. Präsidiert wird der Verwaltungsrat durch Prof. Dr. Pietro Beritelli (Vizedirektor des Instituts für Systemisches Management und Public Governance an der HSG St. Gallen). Die Heidiland Tourismus AG beschä ftigt derzeit 19 Mitarbeitende, davon 9 am Hauptsitz und 10 an den zwei Infostellen am Flumserberg und in Bad Ragaz.

Kontakt bei Rückfragen: Heidiland Tourismus AG Adrian Pfiffner, Leiter Content Management Valenserstrasse 6, 7310 Bad Ragaz T: +41 81 720 17 14 adrian.pfiffner@heidiland.com

