Communiqué: «Ensemble contre le littering: la contribution de la population genevoise»

Ensemble contre le littering: la contribution de la population genevoise

Le littering est une charge pour l’environnement, mais également pour la population et le budget de la ville de Genève. C’est pourquoi les ambassadeurs de la Communauté d’intérêt pour un monde propre (IGSU) sillonnent les rues de Genève depuis le 7 juillet pour sensibiliser le public au problème du littering. Aujourd’hui, à la gare CFF de Cornavin, ils ont en outre encouragé les Genevoises et les Genevois à s’exprimer contre le littering en apposant leur signature, en dessinant ou en inscrivant un proverbe sur une affiche. Les équipes d’ambassadeurs IGSU seront à Genève jusqu’au 16 juillet.

À l’instar de nombreuses autres villes suisses, Genève est touchée par les déchets épars en particulier à la belle saison: avec des emballages de repas à emporter, des emballages de boissons et des sacs en plastique finissant souvent dans le caniveau au lieu d’être jetés dans une poubelle. Raison pour laquelle les équipes d’ambassadeurs IGSU, au cours de leur tournée de cet été à travers la Suisse, feront plusieurs haltes à Genève. Après avoir encouragé la population à éliminer correctement ses déchets les 7 et 8 juillet, aujourd’hui à la gare CFF de Cornavin elles ont demandé aux passant-e-s d’exprimer leur refus du littering sur une affiche blanche. Cette action est menée avec le concours de JTI (Japan Tobacco International).

Genève sous son meilleur jour

Des campagnes d’affichage comme celle-ci sont menées par la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) depuis 2013 dans des villes comme Berne, Bâle, Zurich et Lugano. «La population genevoise s’engage volontiers pour un monde propre», indique Québatte, responsable des équipes d’ambassadeurs IGSU. Les équipes d’ambassadeurs IGSU sillonneront Genève avec leurs Recyclingmobiles jusqu’au 16 juillet avant de s’installer à nouveau dans la ville du lac Léman du 22 au 24 septembre.

Un large intérêt pour une mesure qui a fait ses preuves

Outre Genève, plus de 50 autres villes et communes misent sur les interventions des équipes d’ambassadeurs IGSU. Depuis 2017, les ambassadrices et ambassadeurs sillonnent chaque été toutes les régions de Suisse pour sensibiliser les passantes et les passants avec amabilité et humour aux thèmes du littering et du recyclage. Des interventions ont également lieu en automne et en hiver sur les sentiers de randonnée et dans les stations de ski. Les équipes d’ambassadeurs IGSU veillent en outre à réduire le littering lors d’événements tels que les marchés de street food et les festivals open air et sensibilisent de manière ciblée les élèves à la problématique des déchets sauvages par le biais d’ateliers et d’actions pendant les pauses.

Soutien aux villes, communes et écoles

L’IGSU soutient aussi les villes, communes et écoles avec de nombreuses autres mesures anti-littering. Ainsi par exemple avec le Clean-Up-Day national de l’IGSU, qui est soutenu par l’Office fédéral de l’environnement OFEV, l’Association suisse Infrastructures communales ASIC et la Fondation Pusch. Cette année, le Clean-Up-Day aura lieu les 16 et 17 septembre. En collaboration avec Swiss Recycling, l’IGSU a en outre créé du matériel pédagogique gratuit sur le littering et le recyclage pour le personnel enseignant, décerne le label No Littering aux villes, communes et écoles qui s’engagent activement contre le littering et soutient des institutions lors de la mise en œuvre de projets de parrainage de sites.

Au cours de l’été, les équipes d’ambassadeurs IGSU seront en mission dans toutes les régions du pays: https://www.igsu.ch/fr/ambassadeurs/la-tournee-2022/

Contact médias:

Nora Steimer, directrice IGSU, 043 500 19 91, 076 406 13 86 , medien@igsu.ch

medien@igsu.ch Cédric Waelti, Conseiller de direction en charge de la communication, Département de la sécurité et des sports, 022 418 24 82, 079 596 19 79.

Commaunauté d’intérêt monde propre (IGSU)

L’IGSU est le centre de compétence suisse contre le littering. Depuis 2007, l’IGSU s’engage pour la défense d’une Suisse propre à travers des mesures de sensibilisation préventive à échelle nationale. L’une des mesures les plus connues de l’IGSU est le Clean-Up-Day national, qui a lieu cette année les 16 et 17 septembre. L’IGSU travaille en coopération avec la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20 minutes, Swiss Cigarette, McDonald’s Suisse, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen et International Chewing Gum Association. En parallèle, ces entreprises et organismes s’engagent contre le littering par le biais de leurs propres activités et implantent, par exemple, des poubelles supplémentaires, effectuent régulièrement des tournées de nettoyage autour de leurs filiales ou organisent des action place nette avec la population.

IGSU Hohlstrasse 532 8048 Zurich Tel 043 500 19 99 info@igsu.ch www.igsu.ch