Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Eröffnung «Zooom the Matterhorn» auf dem Gornergrat, Zermatt

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Zooom the Matterhorn – die multimediale Erlebniswelt rund ums Matterhorn ist eröffnet. Heute, am 1. Juni 2021, können die ersten Gäste in allen Dimensionen in die naturnahe Inszenierung eintauchen. Die Ausstellung wurde in einer seit Jahren ungenutzten Luftseilbahn-Station auf dem Gornergrat bei Zermatt umgesetzt.

In der Erlebniswelt steht die Betrachtung des Matterhorns und die umliegende Bergwelt im Zentrum. Alle Gäste sollen die Möglichkeit haben, das Matterhorn live zu erleben, auch wenn es die Wetterbedingungen mal nicht zulassen. Die sehr ästhetische und absolut einmalige Form des Matterhorns ist ein visueller Magnet, doch nur wenige Bergsteiger kommen dem Matterhorn wirklich nahe. Im neuen Zooom the Matterhorn wird dies auch ohne Klettergurt und Bergführer möglich gemacht. Kurzum; ein perfektes Zusammenspiel von atemberaubender Natur und multimedialem Erlebnis.

Drei Räume – drei Zoomstufen

Der Name ist Programm; in drei Zoomstufen, die der Besucher in drei Räumen erlebt, nähert man sich dem Matterhorn: Vom virtuellen Gleitschirm-Flug im schwebenden Sessel zum selbst Mitsteuern im ersten Raum - über Lichtprojektionen am und um das Matterhorn im immersiven 12 Meter-Kino - bis zur Sicht auf das «Horu» mit Hightech-Periskopen im dritten Raum, wo man mit etwas Glück die Bergsteiger entdecken kann.

Analoge Exponate rund um die Bergwelt, ihre Fauna und Flora, ihre Geschichte und naturwissenschaftliche Bedeutung ergänzen das spektakuläre Highlight.

Neue Eventlocation

Mit dem Zooom-Gebäude eröffnen sich in Zermatt und am Gornergrat neue Eventmöglichkeiten. Im ersten Raum können die Paraglider an die Decke gezogen und der Raum somit vielseitig einsetzbar gemacht werden. Mit der Aussicht auf 29 Viertausender macht es die ehemalige Hohtälli-Talstation zu einer einmaligen Eventlocation auf über 3000 m ü.M.

Im Jahr 2021 im Gornergrat-Ticket inbegriffen

Die Gäste, die im Eröffnungsjahr 2021 den Gornergrat besuchen, haben das Zooom in ihrem Zugticket der Gornergrat Bahn inkludiert. Die Erlebniswelt ist täglich von 9h30 bis 16h45 geöffnet.

Für weitere Auskünfte: Unternehmenskommunikation Matterhorn Gotthard Bahn | Gornergrat Bahn | BVZ Holding AG Medienkontaktnummer.: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch http://www.mgbahn.ch http://www.gornergrat.ch http://www.glacierexpress.ch http://www.bvzholding.ch