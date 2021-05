Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Eröffnung «Zooom the Matterhorn» auf dem Gornergrat, Zermatt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Zooom the Matterhorn – die multimediale Erlebniswelt rund ums Matterhorn wird am 1. Juni 2021 eröffnet. Gerne laden wir Sie am Freitag, 28. Mai 2021 ein, das neue Highlight auf dem Gornergrat vor der Eröffnung zu besuchen.

Der Countdown läuft, nur noch wenige Tage, bis die neue Erlebniswelt «Zooom the Matterhorn» am Gornergrat ihre Türen öffnet. Der Verwaltungsratspräsident Patrick Z’Brun und der Unternehmensleiter Fernando Lehner heissen Sie am 28. Mai 2021 zur Vorpremiere auf dem Gornergrat herzlich willkommen.

Zooom the Matterhorn

Mit dem 9 Mio. Projekt wurde auf dem Gornergrat ein Angebot geschaffen, dass es so noch nirgends gibt; eine immersive Inszenierung auf über 3000 Metern Höhe, in der die verschiedenen Technologien und aufwändig produzierten Inhalte so aufeinander abgestimmt sind, dass den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis vermittelt wird. Der Name ist Programm; in drei Zoomstufen, die der Besucher in drei Räumen erlebt, nähert man sich dem Matterhorn. Ein virtueller Paragliding-Flug, Lichtprojektionen am und um das Matterhorn und die Sicht auf das «Horu» mit Hightech-Periskopen, wo man mit etwas Glück die Bergsteiger entdecken kann.

Anmeldung

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Situation und den damit einhergehenden Anforderungen an die Schutzkonzepte ist es uns leider nicht möglich Ihnen ein umfangreicheres Rahmenprogramm zu bieten. Wir möchten Ihnen jedoch die Möglichkeit geben, sich auf einen der untenstehenden Zeitslots bei uns per Mail medien@gornergrat.ch anzumelden. Wir werden Sie gerne am Gornergrat in Empfang nehmen.

Zeitslot 1 : 11.15 - 13.15 Uhr

- Zermatt ab 10.24 Uhr - Gornergrat an 10.57 Uhr - Gornergrat ab 13.31 Uhr - Zermatt an 14.15 Uhr

Zeitsl ot 2: 13.15 - 15.15 Uhr

- Zermatt ab 12.24 Uhr - Gornergrat an 12.57 Uhr - Gornergrat ab 15.31 Uhr - Zermatt an 16.15 Uhr

Falls Sie am 28. Mai 2021 verhindert sind, wenden Sie sich an medien@gornergrat.ch und vereinbaren Sie eine Besichtigung für ein späteres Datum.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Für weitere Auskünfte: Unternehmenskommunikation Matterhorn Gotthard Bahn | Gornergrat Bahn | BVZ Holding AG Medienkontaktnummer.: +41 27 927 71 41 medien@gornergrat.ch http://www.mgbahn.ch http://www.gornergrat.ch http://www.glacierexpress.ch http://www.bvzholding.ch