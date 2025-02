DAZN

Inter Mailand tritt der Infinity League von DAZN bei: Vierter legendärer Spitzenklub komplettiert Teilnehmerfeld

München (ots)

Next Gen Football ist hier: Am 22. März 2025 hebt DAZN den Fußball mit der zweiten Edition der Infinity League auf ein neues Level - Spitzenklubs, Legenden und Nachwuchs, Frauen- und Männer-Teams, Innovation und Entertainment verschmelzen in einem spektakulären Event

FIFA Klub-WM Power: Nach Bayern München, Borussia Dortmund und Juventus schließt sich mit Inter Mailand ein weiterer europäischer Spitzenklub dem Spektakel an, auf dem Weg zum Turnier, das im Sommer den besten Klub der Welt krönt

Inter Mailand ist die Heimat der legendären deutschen Italien-Legionäre: Rummenigge, Müller, Matthäus, Klinsmann und Brehme

Atemberaubende Action: Ein Spielfeld der Zukunft mit dem bahnbrechenden ASB GlassFloor, Teams aus Superstars, Legenden und Talenten, explosive Live-Acts und interaktive Features sorgen für ein unvergessliches Erlebnis

Globales Mega-Event: Der BMW Park in München ist so gut wie ausverkauft, letzte Tickets sind auf infinityleague.de erhältlich. Das Event gibt es zudem live und for free in über 200 Ländern und Regionen auf DAZN, mit deutscher, italienischer und englischer Kommentierung

Noch mehr Spitzenfußball: Inter, Bayern, Dortmund und Juventus sind darüber hinaus unter den 32 Teams auf der ganz großen Bühne der FIFA Klub-WM 2025(TM) - alle Spiele live und for free ab Juni weltweit nur auf DAZN

Nur auf DAZN sehen Fans den besten Fußball an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025(TM), die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1

Die nächste große Enthüllung für das spektakulärste Fußball-Event des Jahres: Inter Mailand ist offiziell dabei! Mit den "Nerazzurri" stößt einer der legendärsten Fußballklubs der Welt zur Infinity League von DAZN und bringt noch mehr italienische Klasse, Tradition und pure Leidenschaft in das Next Gen Football-Event. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und Juventus Turin, komplettiert Inter das Deutsch-Italienische Duell bei der Infinity League. DAZN sorgt zugleich für die Neuauflagen zweier legendärer Champions-League-Finals bei der Infinity League: Bayern gegen Inter (2010) und Dortmund gegen Juventus (1997).

Und nach der Infinity League folgt im Sommer das nächste Highlight mit diesen vier Top-Mannschaften: Die FIFA Klub-WM 2025(TM)! Inter, Bayern, Dortmund und Juventus sind auch in den USA dabei und spielen gegen Teams von allen Kontinenten um den neuen Titel im Weltfußball - Fans erleben die gesamte Klub-WM ab dem 15. Juni live und for free weltweit nur auf DAZN.

Inter Mailand: Eine Fußball-Ikone betritt die Bühne des Next Gen Football

Von legendären Champions-League-Nächten bis hin zu historischen Triumphen: Inter steht für höchste Klasse und Tradition im italienischen Fußball - und für die legendären deutschen Italien-Legionäre der 80er und 90er Jahre: Mit Karl-Heinz Rummenigge, Hansi Müller, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Andreas Brehme spielten gleich fünf deutsche Welt- oder Europameister bei den Nerazzuri. Jetzt bringt der ikonische Klub aus Mailand seine DNA auch in die Infinity League ein, mit einem Team aus Männern und Frauen, Legenden und aufstrebenden Talenten.

Die Infinity League ist kein gewöhnliches Turnier - es ist ein Spektakel, das Sport und Entertainment neu definiert. Mit epischen Live-Acts, revolutionärer Technologie wie dem ASB GlassFloor und den besten Teams der Welt verschmelzen Fußball und Entertainment zu einem einmaligen Erlebnis. Fans können live im BMW Park in München dabei sein (Tickets auf infinityleague.de) oder das Event kostenlos in über 200 Ländern und Regionen live auf DAZN erleben. In Deutschland wird die Infinity League zudem im Free-TV auf DF1 übertragen und über den kostenlosen FAST-Channel DAZN Heldinnen x Pluto TV.

Stay tuned: Spektakuläre Neuigkeiten zu Spielern und Musikacts in den kommenden Wochen

Und die Infinity League wird noch größer! In den kommenden Wochen enthüllt DAZN die ersten Stars, die für ihre Teams auf dem futuristischen Spielfeld antreten werden. Mit dabei sein werden legendäre Fußballgrößen, darunter einige ehemalige Weltstars. Doch das ist nicht alles - auch die spektakulären Live-Musik-Acts, die das Event zu einem unvergleichlichen Entertainment-Erlebnis machen, werden bald bekannt gegeben.

Nur auf DAZN sehen Fans den besten Fußball an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025(TM), die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.