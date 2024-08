Absichtserklärung zu Partnerschaftsdialog mit den USA unterzeichnet

Vaduz (ots) - Seit Mitte Juli gastiert das Schriftstellerehepaar Kerstin Decker und Gunnar Decker im Liechtensteiner Künstleratelier Turmhaus in Balzers. Kerstin Decker, 1962 in Leipzig geboren, ist Autorin, Filmkritikerin und Kolumnistin. Sie hat zahlreiche Biografien verfasst unter anderem über Heinrich Heine, Paula Modersohn-Becker, Else Lasker-Schüler oder auch ...

mehr