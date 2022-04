Persistent Systems

Persistents Wachstum setzt sich fort, Umsatz steigt um 42,2 % Y-o-Y im Q4 und 35,2 % im GJ22

Meldet 9,1% sequenzielles Wachstum im Q-o-Q

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. März 2022 endende Quartal bekannt gegeben, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021-22:

GJ21 GJ22 Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 566,08 765,59 35,2% Einnahmen (Mio. INR) 41.878,88 57.107,46 36,4% EBITDA (Mio. INR) 6.830,15 9.581,71 40,3% PBT (Mio. INR) 6.094,43 9.242,79 51,7% PAT (Mio. INR) 4.506,77 6.903,86 53,2%

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das am 31. März 2022 endende Quartal

Q4GJ22 Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 217,32 9,1% 42,2% Einnahmen (Mio. INR) 16.378,54 9,8% 47,1% EBITDA (Mio. INR) 2.811,74 12,0% 49,3% PBT (Mio. INR) 2.671,83 13,0% 44,5% PAT (Mio. INR) 2.009,90 13,9% 45,9%

Der Verwaltungsrat hat eine Schlussdividende von 11 INR je Aktie auf den Nennwert von 10 INR je Aktie empfohlen. Im Januar 2022 hatte der Verwaltungsrat eine Zwischendividende von 20 INR je Aktie beschlossen, so dass die Gesamtdividende 31 INR je Aktie beträgt. Die vom Verwaltungsrat empfohlene Dividende steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Mitglieder während der kommenden Hauptversammlung.

Anand Deshpande, Gründer, Chairman und Managing Director von Persistent:

"Dieses Jahr stand für Persistent Systems im Zeichen von Wachstum und Entschlossenheit. Trotz globaler Unsicherheiten haben wir uns als führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung auf den Erfolg unserer Kunden konzentriert und sind flexibel geblieben. Das nachhaltige Wachstum von Persistent unterstreicht die Werte und das Engagement unseres gesamten Teams, neue Ideen mit Zuversicht in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen."

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director von Persistent:

"Das Geschäftsjahr 22 ist mit einem Wachstum von 35,2 % im Vergleich zum Vorjahr ein hervorragendes Jahr für Persistent. Unsere Fähigkeit, neue Branchen- und Technologietrends zu erkennen und unseren Kunden durch unser Fachwissen einen Mehrwert zu bieten, hat uns einen erheblichen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschafft. Wir danken unseren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen für ihr anhaltendes Vertrauen in unser Team und die kontinuierliche Zusammenarbeit.

Wir haben nicht nur ein branchenweit führendes Wachstum erzielt, sondern unser Unternehmen auch zukunftssicher gemacht und die nächste Phase unseres Wachstums durch strategische Investitionen, Übernahmen und die Einstellung von Führungskräften eingeleitet. Im Rahmen dieser Maßnahmen haben wir unsere Digital-Engineering-Fähigkeiten gestärkt, unsere Partnerschaften im gesamten Hyperscaler-Ökosystem ausgebaut und unsere Expertise in unseren Kernbranchen vertieft. Auf dieser Grundlage konzentrieren wir uns weiterhin auf die Verbesserung der Geschäftsergebnisse, die wir unseren Kunden liefern, und freuen uns darauf, die nächste Phase von Persistent zu gestalten."

Neukunden und Ergebnisse im vierten Quartal des GJ22

Der Auftragseingang für das am 31. März 2022 beendete Quartal belief sich auf 361,0 Mio. USD im Gesamtauftragswert (TCV) und auf 261,9 Mio. USD im Jahresauftragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Abschlüssen des Quartals gehören:

Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien

Aufbau eines Kompetenzzentrums für Produktentwicklung zur Steigerung der Effizienz und Verkürzung der Markteinführungszeit für einen Pionier der No-Code-Technologie

Verwaltung und Modernisierung des End-to-End-IT-Betriebs für ein Unternehmen, das Software zur Verwaltung von Telekommunikationskosten entwickelt

Entwicklung, Aufbau und Verwaltung eines hybriden Multi-Cloud-Infrastruktur-Transformationsprogramms für ein weltweit führendes Medienunternehmen

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Modernisierung von Kern- und Unternehmensdatenplattformen und Migration in die Cloud für einen Anbieter von Zahlungsnetzwerken

Skalierung des Technologiebetriebs bei gleichzeitiger Durchführung von Initiativen zur digitalen Transformation für ein führendes Wealth-Tech-Unternehmen, das Finanzberatungssoftware für Unternehmen anbietet

Bereitstellung von Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen zur Steigerung der Prozesseffizienz und Anbieterkonsolidierung für eine der größten US-Banken

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Entwicklung der Plattform der nächsten Generation zur Skalierung des Diagnostik- und Arzneimittelforschungsgeschäfts für ein führendes Unternehmen im Bereich der immungetriebenen Medizin

Verbesserung des Patientenbeziehungsmanagements und der Patientenerfahrung mit Salesforce für ein globales biopharmazeutisches Unternehmen

Umwandlung der traditionellen Lieferkette in ein modernes, von der Patientennachfrage angetriebenes Netzwerk für ein multinationales Pharmaunternehmen

Nachrichten im vergangenen Quartal

Auszeichnungen und Anerkennung im GJ22

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE und NSE: PERSISTENT) beschäftigt über 18.500 Mitarbeitern in 19 Ländern und ist ein global tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes-Liste Asia Best Under a Billion 2021 aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie persistent.com/FLCS

