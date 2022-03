BERNINA International AG

Aussergewöhnliche Nähworkshops im Space Lab in der MAAG Halle

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Als offizieller Kostümpartner der neuen Mundart-Fassung des Musicals «Space Dream» eröffnet BERNINA das Space Lab in der MAAG Halle in Zürich. In interaktiven Nähworkshops können Teilnehmer*Innen aussergewöhnliche Nähprojekte umsetzen, die exklusiv von Designerinnen konzipiert wurden.

Ab heute finden im BERNINA Space Lab in der MAAG Halle in Zürich interaktive Nähworkshops in einzigartiger Atmosphäre statt. Teilnehmer*Innen haben die Möglichkeit, mit fachkundigen Coaches eines von fünf aussergewöhnlichen Nähprojekten zu realisieren, die exklusiv von Designerinnen konzipiert wurden. Zum Einsatz kommen neuartige Textilien für modische Streetwear und Sportswear. Dank individueller Betreuung sind nur einfache Grundkenntnisse nötig.

Workshopteilnehmer*Innen profitieren von CHF 50 Rabatt auf eine zweite Buchung und von 25% Rabatt auf den Besuch des Musicals "Space Dream". Das BERNINA Space Lab entsteht im Rahmen der Kostümpartnerschaft von BERNINA mit Space Dream und der Kooperation mit der Maag Music & Arts AG. Die über 130 Outfits wurden im Nähatelier von einem talentierten jungen Design-Team auf den neusten BERNINA Nähmaschinen für die Darsteller*Innen massgeschneidert.

Die ultimative Overlocker-Generation

BERNINA komplettiert mit der neuen BERNINA L 860 die ultimative Overlocker-Generation mit zukunftsweisenden Nähfunktionen. Die Maschinen verfügen über einen ultra-leichten Lufteinfädler und beste Stichqualität für elastische Nähte. Die Modelle L 860 und L 890 zeichnen sich darüber über einen On-Screen-Nähberater aus, der beim Nähen von Overlock-Nähten Schritt für Schritt hilft. Die Overlocker sind die idealen Maschinen zum Nähen mit elastischen Stoffen. Sie kommen für elastische Nähte mit mehreren Fäden zum Einsatz, schneiden die Ränder und versäubern die Enden in einem Arbeitsgang.

Aktuell profitieren Neukunden beim Kauf einer Overlocker aus der L 8 Serie von BERNINA auf 300 Franken Rabatt. Die Aktion ist aktuell im zertifizierten Fachhandel in der Schweiz bis 8. Mai gültig.

www.bernina.com/spacelab

BERNINA Schweiz AG | http://www.bernina.com Gubelstrasse 39 | 8050 Zürich

Direktwahl: 044 286 10 67 dimitri.kugler@bernina.com