Persistent Systems

Persistent erwirbt CAPIOT - Stärkung durch MuleSoft, TIBCO und API-geführte Integrationsmöglichkeiten

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Persistent Systems (BSE: Persistent) (NSE: PERSISTENT) hat heute bekannt gegeben, dass es einen Vertrag zum Erwerb von CAPIOT mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, einschließlich seiner Tochtergesellschaften in Australien, Indien und Singapur, abgeschlossen hat.

CAPIOT wurde 2014 gegründet und ist auf Unternehmensintegration mit wertvollem Sachverstand in den Bereichen MuleSoft, Red Hat und TIBCO spezialisiert. Darüber hinaus modernisiert CAPIOT Unternehmen mit seinen führenden Fachkenntnissen über wichtige Partnerplattformen, Frameworks und Branchenmodelle. Die Übernahme wird die Fähigkeiten des Unternehmens weiter stärken:

- Angebot von Unternehmensintegrationsstrategien und Beratungsdienste, um Kunden bei der Integrationsstrategie, der Wahl von Plattformen und dem Leitfaden zur Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen - Implementierung von API-geführten Integrationen mithilfe von Spezialisten der führenden Integrationsplattformen in Verbindung mit Frameworks und branchenspezifischen einheitlichen Datenmodellen, um Geschäftserfolge zu beschleunigen. - Angebot von Managed Integration Services zur Unterstützung sich ändernder Geschäftsanforderungen und Innovationen.

Sandeep Kalra, Executive Director und President, Persistent Systems, äußert sich dazu:

"Damit es der Unternehmens-IT gelingt, Geschäftsziele und Verkäufe voranzutreiben, muss sie über eine zentrale Integrationsplattform verfügen, um über unterschiedliche Anwendungen und Datenquellen hinweg arbeiten zu können. CAPIOTS einzigartiger Fokus auf die Unternehmensintegration mit wichtigen Plattformdiensten wie MuleSoft und TIBCO in Verbindung mit proprietären Frameworks und einheitlichen Datenmodellen hat Implementierungen beschleunigt und für viele erfolgreiche Rollouts gesorgt. Seine starke Geschichte in der Unternehmensintegration wird vielen unserer Kunden einen sofortigen Nutzen bringen und uns bei der Festigung der Fähigkeiten unseres Vertriebspersonals helfen. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter, Kunden und Partner von CAPIOT in unserer Familie willkommen zu heißen."

Vasudeva Anumukonda, CEO, CAPIOT Software

"Seit unserer Gründung ist CAPIOT bestrebt, unseren Kunden im Bereich der Unternehmens- und Datenintegration die besten Resultate zu liefern. Wir freuen uns, Teil von Persistenten Systems zu werden und unsere Kenntnisse über die Integration von Cloud-Anwendungen und unsere Daten-API-Angebote einzubringen, um das Potenzial von Persistent zu erweitern und die Resultate für unsere Kunden durch umfassendere Lösungen in einer sich ständig verändernden Landschaft zu beschleunigen."

Informationen zu Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen in allen Branchen und Regionen bereitstellt.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Unwägbarkeiten, die mit zukunftsgerichteten Aussagen in Zusammenhang stehen, besuchen Sie bitte www.persistent.com/FLCS

Pressekontakt:

Ken Montgomery

Persistent Systems (Weltweit)

+1 213 500 8355

ken_montgomery@persistent.com

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

saviera.barretto@archetype.co

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg