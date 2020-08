Persistent Systems

Persistent erreicht AWS Service Delivery-Bezeichnung für AWS Lambda, einem serverlosen Compute-Service

Santa Clara, Kalifornien, und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Amazon Web Services (AWS) Service Delivery-Bezeichnung für AWS Lambda erhalten hat. Damit wird bestätigt, dass Persistent beste Praktiken befolgt und bei seinen Endkunden erfolgreich AWS-Dienste bereitstellt.

Durch den Erhalt der AWS Service Delivery-Bezeichnung wird Persistent als Mitglied des AWS Partner Network (APN) ausgezeichnet, das bei der Bereitstellung von AWS Lambda technische Kompetenz und nachweislichen Kundenerfolg bewiesen hat. AWS Lambda ist ein serverloser Compute-Service, auf dem ohne Server-Bereitstellung oder -Verwaltung Code eingesetzt werden kann. Für diese Bezeichnung müssen APN-Partner umfassende AWS-Erfahrung haben und nahtlos Lösungen auf AWS liefern.

Zitat von Samir Agarwal, VP Alliance of Persistent Systems:

"Nachdem wir erst vor Kurzem die Bezeichnungen AWS DevOps Competency, AWS Data & Analytics Competency, AWS SaaS Competency und AWS IoT Competency erreicht haben, zeigt das Erreichen der AWS Service Delivery-Bezeichnung nicht nur unsere technische Expertise, sondern auch unsere Fähigkeit, diese Lösungen auszuführen und für unsere Kunden bereitzustellen. Die gemeinsame Expertise von AWS und Persistent hat sich als großer Vorteil für unsere Kunden erwiesen und hat zu einigen äußerst anspruchsvollen Cloud-basierten Lösungen geführt."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen sowohl für Startups als auch für globale Unternehmen. Zur Unterstützung der nahtlosen Integration und der Einführung dieser Lösungen hat AWS das AWS Service Delivery Program entwickelt, das Kunden hilft, APN Consulting Partner mit umfangreicher Erfahrung bei der Bereitstellung spezifischer AWS Services wie AWS Lambda zu finden.

Persistent hat eine intensive Beziehung mit Persistent und unterstützt Unternehmen dabei, mithilfe der serverlosen Funktionen von AWS Lambda ihre Ziele zu erreichen. Die Architektur von Persistent mit AWS Lambda ist auf fünf Säulen operativer Exzellenz aufgebaut - Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung, Effizienz und Kostenoptimierung. Die zertifizierten Experten von Persistent unterstützen Unternehmen, agiler zu werden und signifikante Kosten einzusparen und helfen dabei, Code ohne jegliche Administration für fast alle Applikationstypen oder Backend-Services einzusetzen. AWS hat Persistent auf Grundlage des Umfangs und der Komplexität der serverlosen Lösungen, die das Unternehmen seinen Kunden liefert, als AWS Lambda Service Delivery Partner zertifiziert. Zu den Kunden zählen u. a.:

- Ein in den USA ansässiger Hersteller von Life-Science-Produkten, der Backend-Webanwendungen skaliert und automatisiert hat, um agiler zu werden und sich auf das Geschäft zu konzentrieren, während gleichzeitig die Sicherheit und Skalierung AWS anvertraut wird. - Ein in den USA ansässiger ISV, der die Ereignisverarbeitung automatisiert hat, sodass neue Anforderungen ohne Auswirkungen auf die Pipeline hinzugefügt werden könnten, erreichte eine 30%ige Reduktion des Aufwands beim Onboarding und Verarbeiten neuer Ereignisse. - Ein in den USA ansässiger Gesundheitsdienstleister, der eine Webanwendung für Cloud-Lösungen entwickelt hat, um eine bessere Skalierbarkeit, unabhängige Codestruktur und freie Wahl der Anwendungssprache zu erreichen.

Persistent hat umfangreiche Erfahrung mit einer großen Bandbreite von IT-Implementierungs- und Entwicklungslösungen mit AWS. Persistent hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Zusammenstellung des digitalen Mosaiks von Cloud-basierten Plattformen und Anwendungen und das erforderliche Knowhow rund um Integration und Benutzerschnittstellen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Organisationen einen softwaregesteuerten Betrieb zu ermöglichen, insbesondere im Bereich Gesundheitsversorgung, Bank-/Finanzdienstleistungen, Herstellung und technische Produktentwicklung.

Informationen zu Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der Unternehmen in allen Industriezweigen und geografischen Regionen bei der beschleunigten Digitalisierung, Modernisierung der Geschäftsprozesse und digitalen Produktentwicklung unterstützt.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie unter www.persistent.com/FLCS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

Pressekontakt:

e:

Ken Montgomery

Persistent Systems (Global)

+1 213 500 8355

ken_montgomery@persistent.com

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

saviera.barretto@archetype.co