Neue Filmschauspielschule Zürich inszeniert Drama in Zürcher Innenstadt

Ein verzweifelter Bänker auf den Strassen Zürichs. So etwas hat man in der Stadt der Banken selten gesehen – so manchem gefällt diese Vorstellung sogar. Dies zeigt ein Prank-Video der Filmschauspielschule Zürich “FilmZ”, deren erstes Semester im Oktober startet.

Anlässlich ihrer Eröffnung inszenierte die neue FilmZ ihr schauspielerisches Können direkt vor den Augen der Zürcher. In deren Alltag platzte plötzlich ein ominöser Bänker, der seinem Frust nach einer Kündigung Luft machte. Mal verzweifelt, mal traurig, gleichgültig oder verärgert, nahmen ihm die Zürcher alles ab – und befanden sich prompt selbst im falschen Film. Die Reaktionen der Zürcher sehen Sie hier im Video.

