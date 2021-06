hosttech GmbH

hosttech erweitert sein virtual Datacenter mit zusätzlichem Serverstandort in Frankfurt

Multilocation in Deutschland

hosttech erweitert sein virtual Datacenter mit zusätzlichem Serverstandort in Frankfurt

Im Herbst 2020 lancierte die hosttech GmbH mit dem virtual Datacenter die erste Selbstbedienungs-Cloud der Schweiz. Jetzt folgt der nächste Schritt: Multilocation in Deutschland. Mit den neuen Serverstandorten in Frankfurt will hosttech das virtual Datacenter aufs nächste Level heben und ihren Kunden neue Möglichkeiten eröffnen.

hosttech bietet ihren Kunden im virtual Datacenter ab sofort zwei zusätzliche Serverstandorte in Deutschland an: Frankfurt 1 und Frankfurt 2. Das virtual Datacenter wurde bis anhin im eigenen Hochsicherheits-Rechenzentrum «Datarock» in Nottwil (LU) betrieben. Das wird auch weiterhin so bleiben, wie Marius Meuwly, CEO der hosttech GmbH, sagt: «Unsere Kunden können das Datacenter für jedes Projekt einzeln auswählen. So bieten wir ihnen maximale Flexibilität». Vor allem die Möglichkeit der physischen Datentrennung habe die hosttech GmbH zu diesem Schritt bewogen. Denn auch die Datacenter Frankfurt 1 und Frankfurt 2 sind räumlich voneinander getrennt.

Mit dem virtual Datacenter setzt hosttech neue Massstäbe in der Cloud-Infrastruktur: Mit nur wenigen Klicks kann die eigene virtuelle Infrastruktur konfiguriert und sofort veröffentlicht werden. Die Eröffnung eines zweiten Serverstandorts sei ein wichtiger Schritt in die Zukunft, so Meuwly: «Wir arbeiten kontinuierlich am Ausbau unseres Angebots. Der Serverstandort Frankfurt ist erst der Anfang».

Die neuen Datacenter stehen den Kunden von hosttech ab sofort zur Verfügung.

Über die hosttech GmbH

Die hosttech GmbH ist ein Schweizer Internet Service Provider mit Sitz in Richterswil, Salzburg, Berlin und Köln. Sie bietet ihre Services sowohl für Privatkunden wie auch KMUs und Grossunternehmen an – immer mit dem Hauptfokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit. Die hosttech GmbH bietet die ganze Palette von Internet-Dienstleistungen an und betreibt zwei eigene Datacenter in Wädenswil (ZH) und Nottwil (LU).