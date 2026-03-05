Aktuelle Pressemeldung: Neue Juice-API öffnet Unternehmen den direkten Zugang zu Lade- und Gerätedaten

Juice Technology AG

Neue Juice-API öffnet Unternehmen den direkten Zugang zu Lade- und Gerätedaten

Vollintegrierte Flottenverwaltung, maximale Datensouveränität und modernste Cybersicherheit

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, stellt mit der neuen API für die JUICE EV FLEET SOLUTION eine Schnittstelle vor, die speziell für Elektrofahrzeugflotten entwickelt wurde. Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Ladeinfrastruktur nahtlos in bestehende ERP-, Finanz- oder Verwaltungssysteme einzubetten. Die automatisierte Verarbeitung der Ladedaten schafft die Grundlage für effiziente und revisionssichere Abrechnungsprozesse.

Datenfluss von der Ladeinfrastruktur zur Unternehmenssoftware

Unternehmen, die über eigene Verwaltungssysteme verfügen, ziehen es in der Regel vor, das Lademanagement ihrer Elektrofahrzeugflotten intern abzuwickeln, anstatt es an externe Dienstleister auszulagern. API-Schnittstellen ermöglichen dabei den maschinellen Direktzugriff auf Ladestationen und Ladedaten. Die neue Juice-API eröffnet Unternehmen nun die Möglichkeit die mobilen Wallboxen JUICE BOOSTER 3 air ohne Umwege in ihre Systeme zu integrieren und zentral zu managen. Das verschlankt die administrativen Prozesse, minimiert Fehlerquellen und erhöht die Betriebssicherheit.

Ein Meilenstein für das professionelle Flottenmanagement

Für Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice Technology, ist die neue API ein entscheidender Fortschritt: „Diese technologisch anspruchsvolle Lösung hat unser Entwicklerteam mit höchster Präzision in beeindruckend kurzer Zeit umgesetzt. Bislang erfolgten Nutzerverwaltung, Gerätemanagement und Ladedatenauswertung ausschliesslich über die App j+ pilot, die für den JUICE BOOSTER 3 air mobil oder im Browser verfügbar ist. Mit der Juice-API ist nun zusätzlich ein Zugriff auf Geräte und Ladeverläufe über eine Client-Anwendung möglich, die nahtlos in die Unternehmenssoftware unserer Flottenkunden integriert werden kann.“

Einfache Integration durch OpenAPI

Die API stellt alle Informationen bereit, die für die zentrale Ladestationsverwaltung relevant sind. Dazu gehören Gerätedaten sowie die vollständige Ladehistorie mit Autorisierungen, Datum, geladener Energiemenge und den auflaufenden Kosten aus dem hinterlegten Tarifmodell.

Da die API vollständig auf OpenAPI-Standards basiert, wird die Implementierung in Zielsystemen erheblich vereinfacht. Unternehmen müssen lediglich eine Client-Anwendung entwickeln, die sich mit der Schnittstelle verbindet, Daten abruft und sie im eigenen System verarbeitet.

Cybersicherheit auf Bankenniveau

Die Juice-API wurde von Grund auf für höchste Datensicherheit und strikte Compliance-Anforderungen nach Zero-Trust-Prinzipien konzipiert. Stefan Hölzl, Projektleiter des API-Entwicklerteams, erläutert: „Unsere Lösung orientiert sich an den OWASP Top 10, einer international anerkannten Referenz für die wichtigsten Sicherheitsrisiken bei Webanwendungen. Sie gewährleistet robuste Abwehrmechanismen gegen unbefugte Zugriffe und Manipulationen, basiert auf einem durchgehend sicheren Architekturdesign und stellt die Integrität aller verarbeiteten Daten sicher. Im Rahmen unserer Sicherheitsroadmap überprüfen und optimieren wir diese Konfigurationen kontinuierlich.“

Statt Passwörtern kommen kurzlebige digitale Schlüssel zum Einsatz, die bei jeder Anfrage automatisch erzeugt und sofort kryptografisch überprüft werden. Benutzerbezogene Datenisolierung stellt sicher, dass der Zugriff strikt auf die eigenen Geräte und Ladedaten beschränkt ist.

Auch bei der Datenverarbeitung herrscht höchste Sicherheit: Die API akzeptiert nur parametrisierte Datenbankabfragen und beugt so zuverlässig typischen Manipulationsversuchen vor, wie sie bei klassischen Webanwendungen auftreten können. Da das System ohne Sitzungen und Cookies arbeitet, entfallen zudem Risiken wie gekaperte Benutzersessions oder Angriffe über gefälschte Anfragen.

Die technische Grundlage der API ist vollständig cloudbasiert. Sie läuft in einer modernen, automatisch skalierbaren Infrastruktur, die Updates im laufenden Betrieb ermöglicht und Anwendungsdienste getrennt voneinander verarbeitet. Das sorgt für hohe Stabilität und schützt sensible Ladedaten nach denselben Sicherheitsprinzipien, die auch im Finanz- und Gesundheitswesen Verwendung finden.

Für wen ist die API gemacht?

Mit der neuen API erweitert Juice seine Flottenlösung JUICE EV FLEET SOLUTION um einen strategisch wichtigen Baustein. Die moderne und hochsichere Schnittstelle richtet sich an Unternehmen und Betreiber grosser Flotten, die ihre Ladeinfrastruktur nahtlos in bestehende ERP- oder Finanzsysteme integrieren und Ladedaten automatisiert zu Abrechnungszwecken weiterverarbeiten möchten – ohne dabei die Kontrolle über ihre Daten aus der Hand zu geben. Die API erfüllt hohe Anforderungen an Compliance, Datensicherheit und Effizienz und legt die Basis für eine professionell skalierbare Stations- und Flottenverwaltung.

JUICE EV FLEET SOLUTION - Die Flottenlösung im Überblick:

Der JUICE BOOSTER 3 air bietet eine Lösung für jede Ladesituation: Ob zu Hause an der Steckdose, einer bereits vorhandenen Wallbox oder unterwegs an öffentlichen Ladestationen, der JUICE BOOSTER 3 air macht das Laden unkompliziert und transparent. Die Vorteile der JUICE EV FLEET SOLUTION sind zahlreich:

Eine Lösung für alle Szenarien: Der JUICE BOOSTER 3 air deckt alle Ladesituationen ab, egal ob Steckdose oder Ladestation mit oder ohne Kabel. Keine Installation erforderlich: Die Mitarbeitenden können vom ersten Tag an laden. Die Bedienung erfolgt einfach via App und ein lokales Lastmanagement ist ebenfalls enthalten. Exakte Messung: Der JUICE BOOSTER 3 air dient nicht nur als Ladegerät, sondern in erster Linie als präziser Stromzähler, der die geladenen kWh akkurat (in MID-Qualität) misst. Übersichtliche Auswertung und Abrechnung: Das Backend bietet einen klaren Überblick über die Ladedaten der gesamten Flotte. Die Ladevorgänge werden zuverlässig aufgezeichnet und am Monatsende in die Abrechnung einbezogen. Es gibt eine übersichtliche monatliche Ladekostenabrechnung über alle Fahrer:innen und zusätzlich eine separate Ladekostenübersicht pro Mitarbeiter:in. Genaue Zuordnung der Ladungen: Mit dem JUICE BOOSTER 3 air können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ladekarten ausgehändigt werden. So ist es möglich, einfach und zuverlässig nach privaten und geschäftlichen Ladungen zu unterscheiden. Gerät bleibt Eigentum der Firma: Es ist keine Installation und somit auch kein Rückbau erforderlich. Das bedeutet, dass dem Unternehmen auch keine Kosten bei scheidenden Mitarbeitenden entstehen. Günstiges Laden zu Hause: Heimladen ist deutlich kosteneffizienter und zeitsparender als Laden an öffentlichen Ladestationen. Das Laden erfolgt nachtsüber mit günstigem Haushaltsstrom. Es ist keine Extrafahrt zur Ladesäule erforderlich, wodurch es auch nicht zu Wartezeiten kommt, die zusätzliche Kosten für das Unternehmen bedeuten. Die Mitarbeitenden freuen sich über einen täglich frisch geladenen Akku ohne zusätzlichen Aufwand. Schonung der Fahrzeug-Akkus: Ein hoher Anteil an AC-Ladung verlängert die Lebensdauer des Akkus. Das erhöht den Restwert des Fahrzeugs. Geräteversand durch Juice: Für minimalen Aufwand übernimmt Juice im Namen des Unternehmens den Versand der Geräte an die Mitarbeiter:innen.

Abrechnungsservice im Überblick:

Basic: Ladebelege – Laufendes Nutzermanagement und Reviews & Lieferung der qualitätsgesicherten Ladebelege in digitaler Form – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 100,– / EUR/CHF 5,–/Nutzer:in/Monat

Plus: Erstattungsservice – zusätzlich monatlicher Erstattungsservice für jede:n einzelne:n Fahrer:in, Sammelrechnung über alle Nutzer:innen, CSV-Datenextrakte – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 200,– / EUR/CHF 10,–/Nutzer:in/Monat

Service: Fleet Management – zusätzlich Onboarding des JUICE BOOSTER 3 air ins Flottenkonto, Verwaltung der Endnutzer:innen und Dokumentation an das Flottenmanagement des Unternehmens

JUICE EV FLEET SOLUTION

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/flotten

JUICE BOOSTER 3 air

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/juice-booster-3-air

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600