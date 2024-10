Aktuelle Pressemeldung: Juice ist offizieller Ladepartner von Sieber

Juice Technology AG

Juice ist offizieller Ladepartner von Sieber

Führendes Schweizer Logistikunternehmen setzt für zukunftsfähige Ladeinfrastruktur auf Juice-Lösungen

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kooperiert mit der Sieber Transport AG, einem der führenden Schweizer Logistikunternehmen, um die Elektrifizierung der Flotte mit E-Lkw und Lieferwagen mit effizienter Ladeinfrastruktur weiter voranzutreiben.

„Mit unserer Ladeinfrastruktur ermöglichen wir Logistikunternehmen, Elektromobilität ohne Kompromisse in ihre Prozesse zu integrieren: effizient, leistungsstark und passgenau. Das ist die Zukunft des elektrischen Gütertransports, die bei Sieber bereits jetzt Realität ist“, sagt Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice Technology.

Die Sieber-Gruppe setzt im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf Elektromobilität. Schon heute sind über 50 Ladepunkte an den Standorten in der Schweiz und im grenznahen Ausland in Betrieb, 47 Elektrofahrzeuge und zusätzliche Pkws sind Teil der Flotte. Die Zusammenarbeit mit Juice ermöglicht eine nahtlose Integration weiterer Elektrofahrzeuge und Ladestationen. „Mit Juice haben wir den idealen Partner gefunden, der uns bei der Elektrifizierung unserer Logistikflotte unterstützt“, so Marco Hartmann, Geschäftsführer der SFL AG, eines Unternehmens der Sieber-Gruppe. „Die Lösung ist praxisbewährt und deckt alle Ladebedürfnisse ab – von Transportern bis hin zu kleinen Anhängerzügen. Die Bedienung ist für unsere Fahrer einfach und das Backend macht die Verwaltung effizient.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Juice die smarte Wallbox JUICE CHARGER me 3 so modifiziert, dass selbst Lkw mit Sattelaufleger direkt an der Verladerampe geladen werden können. Ausgestattet mit einem 14 Meter langen Ladekabel mit Thermo- und Induktionsschutz auf einer schwenkbaren Trommel ermöglicht sie das Laden auch bei teilweise aufgewickeltem Kabel, während Waren ver- oder entladen werden – ganz ohne Leistungsverluste, selbst bei hohen Umgebungstemperaturen.

Die Möglichkeit, die Ladestation auf engstem Raum zu installieren, etwa zwischen Ladetoren oder – wie im Fall von Sieber – sogar unter der Laderampe, macht das System besonders flexibel. Für die Freischaltung der Ladevorgänge können externe RFID-Terminals in einiger Entfernung zur Ladestation installiert werden. Der gesamte Ladepark lässt sich über das Juice Charger Dashboard verwalten. Das speziell für Flottenbetreiber entwickelte Tool ermöglicht unter anderem die Verwaltung von RFID-Tokens, das Einsehen der Ladehistorie, das Herunterladen von Ladebelegen sowie die Online-Konfiguration der gesamten Ladeinfrastruktur – inklusive Lastmanagement.

Die Kooperation zwischen Juice und Sieber setzt mit dieser schnell umsetzbaren, skalierbaren Lösung einen neuen Standard für die Elektrifizierung der Logistikbranche.

---

JUICE CHARGER me 3:

smarte 11-kW-Wallbox, kostenlos auf 22 kW aufrüstbar

werksseitig komplett vorkonfiguriert; „Plug & Play“-Installation

Freischaltung per RFID oder Plug & Charge (nach ISO 15118)

intuitive Benutzeroberfläche

Konnektivität via WLAN und Ethernet

dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten, MID-konformer Stromzähler

optionaler FI/LS-Schutzschalter

Unterstützung von OCPP 1.5 und 1.6 für Anbindung an JUICE EXO oder andere Backends

CE-konform, nach IP67 vor Wasser und Schmutz geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent, temperaturbeständig (betriebsbereit von -30 °C bis 50 °C)

bedruckbare, austauschbare Frontscheibe für individuelles Design

JUICE CHARGER me 3 max:

optionaler, abgekoppelter RFID-Leser

14 m langes, flexibles Ladekabel mit Aufrollautomatik und Stoppmechanismus

Thermo- und Induktionsschutz ermöglichen das Laden auch bei teilweise aufgewickeltem Kabel

um 150° schwenkbares, fixierbares Rollenjoch und kompakte Montageplatte für beengte Platzverhältnisse

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

JUICE CHARGER me 3 max

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/spediteure

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Juice & Sieber

https://www.youtube.com/watch?v=GiBa9ZbCibc

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Über Sieber Transport AG Die Sieber Transport AG ist ein führendes Schweizer Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Berneck, Schweiz. Seit der Gründung im Jahr 1974 hat sich das familiengeführte Unternehmen zu einem international tätigen Logistikanbieter entwickelt, der umfassende, prozessoptimierte Lösungen für Kunden in der Schweiz und weltweit anbietet. Die Sieber-Gruppe setzt auf innovative und flexible Logistiklösungen, die individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Mit ihren Inbound- und Outbound Solutions, Home Solutions sowie Asset Solutions bietet Sieber ein breites Spektrum an Dienstleistungen, von der optimierten Beschaffung und Distribution bis hin zu massgeschneiderten Endkundenlieferungen mit attraktiven Serviceleistungen. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt die Sieber-Gruppe konsequent die Reduktion des CO₂-Ausstosses. Neben dem Ausbau der umweltfreundlichen Elektrofahrzeugflotte spielt auch der kombinierte Verkehr (KV) eine entscheidende Rolle, bei dem effizienten Schienenverkehr genutzt wird, um den Strassenverkehr zu entlasten und den CO₂-Fussabdruck weiter zu verringern. Dank ihrer stark vernetzten Standorte und einem internationalen Netzwerk bietet die Sieber-Gruppe ihren Kunden nachhaltige, flexible und hocheffiziente Logistiklösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sieber.ch.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600