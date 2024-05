ESTHER BECK Public Relations

Neuinvestitionen für die Beauty-Welt: Das Sonnenalp Resort und Landsberg First Class Aesthetic erweitern ihre Zusammenarbeit

Das Sonnenalp Resort im Allgäu und Landsberg First Class Aesthetic, internationaler Anbieter modernster High-Tech-Kosmetik und innovativen Behandlungsmethoden, heben ihre erfolgreiche Kooperation auf das nächste Level. Die Beauty-Welt des familiengeführten Fünf-Sterne-Luxusresorts ist ab sofort mit weiteren Systemen ausgestattet, die zur nicht-invasiven Hautgesundheit beitragen.

Wo natürliche Kräfte wirken

Inspiriert von der herrlichen Natur des Allgäus als Kraftquelle und Ort der Regeneration setzt das Sonnenalp-Beauty-Team seit sieben Jahren auf die nicht-invasiven Technologien und tiefenwirksamen Behandlungskonzepte von Landsberg First Class Aesthetic. «Die DNA von Landsberg beruht auf der natürlichen regenerativen Kraft des Körpers und einer gesunden Lebenseinstellung. Das spiegelt genau unsere Philosophie von natürlicher Schönheit wider», so Sonnenalp-Direktorin Anna-Maria Fässler über die erfolgreiche Partnerschaft. Das ganzheitliche Pflegekonzept in der Beauty-Welt umfasst ein Vier-Säulen-Prinzip aus Analyse, Behandlung, Hautpflege und Hautschutz.

Apparative Kosmetik – die Neuzugänge in der Sonnenalp

Um die Haut wirksam zu unterstützen, Elastizität, Feinporigkeit und Ausstrahlung wiederherstellen zu können, erforscht und entwickelt Landsberg First Class Aesthetic Technologien und Produkte, die höchsten wissenschaftlichen Standards entsprechen. Folgende vier Neuzugänge werden unlängst im Sonnenalp Resort eingesetzt: Das hochpräzise Canfield Visia® 2D- und 3D-Hautanalysesystem mit automatischer Hauttyp-Klassifizierung und detaillierter Erkennung von Gesichtsmerkmalen zu den individuellen dermatologischen Beratungen.

Ausserdem arbeitet das Beauty-Team nun mit dem DermWave Pro, ein Radiofrequenzbasiertes System, das mit hoher Präzision Wärmeenergie in verschiedene Hautschichten leitet und damit die natürliche Produktion von Kollagen stimuliert, die für die Elastizität und Festigkeit der Haut verantwortlich sind. Ebenfalls neu im Portfolio ist das JetPro Duo™, die nächste Generation der nicht-invasiven JetPeel-Treatments für gesunde, schöne Haut. JetPro Duo™ kombiniert die herausragenden Effekten der JetPeel™-Hydroporationstechnologie mit tiefenwirksamer LED-Lichttherapie. Mit der Feather Touch™ Nano Core Technology bedient sich Landsberg First Class Aesthetics High-Tech aus der Raumfahrt. Hierbei werden mittels feiner Nanohohlpyramiden Spezialwirkstoffe durch leichtes Pulsieren tief, aber sanft und nebenwirkungsfrei in die Haut nanoporiert.

Schönheit zum Mitnehmen

Vor Ort kümmern sich speziell ausgebildete Beauty-Spezialistinnen unter der Leitung von Petra Rathmann um die Behandlungen. Die Landsberg First Class Aesthetics-Produkte – kürzlich eingeführt wurde die Skincare-Pflegelinie von tHermoCEUTICAL ™ & AROCELL ™ – können aber auch in der hauseigenen Parfümerie für die nachhaltige Anwendung im eigenen Zuhause erworben werden.

In der Shopping-Welt des Sonnenalp befinden sich zudem elf weitere Shops mit namhaften Brands, um sich zum Beispiel ergänzend mit entsprechender Lounge-Wear auszustatten.

Angebot Freundinnen-Tage in der Sonnenalp

3 Tage / 2 Übernachtungen

Deluxe-Halbpension

Begrüssungsdrink

Sonnenalp-Wohlfühlpaket

Eine Flasche Sonnenalp Private Selection Winzersekt Rosé mit hausgemachten Pralinen und frischen Erdbeeren

200 € Spa-Guthaben

Täglich eine Berg- und Talfahrt mit dem Weltcup-Express*

Preise im Doppelzimmer ab CHF 735.– (€ 750.—) pro Person für 2 Nächte, oder im Einzelzimmer ab CHF ab CHF 808.– (€ 825.–) pro Person für 2 Nächte. Buchbar im Zeitraum vom 2. Juni – 12. Juli, 18. August – 29. November 2024.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

Für Anfragen und Reservationen: SONNENALP Resort Telefon +49 8321 272 0

Medienkontakt Schweiz: ESTHER BECK PR Esther Beck / Monika Buchser Telefon +41 31 961 50 14