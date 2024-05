Aktuelle Pressemeldung: JUICE CHARGER me 3 max – die ideale Ladelösung für elektrische Nutzfahrzeuge

Juice Technology AG

JUICE CHARGER me 3 max – die ideale Ladelösung für elektrische Nutzfahrzeuge

Maximaler Aktionsradius, minimaler Platzbedarf

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, stellt die neueste Ergänzung ihrer Produktpalette vor: Die Wandladestation JUICE CHARGER me 3 max. Mit 14 Metern Kabellänge punktet dieses Unikum auf dem Markt besonders beim Laden von elektrischen Nutzfahrzeugen in Sachen Flexibilität, Sicherheit und Effizienz.

Transporter und Kleinlastwagen mit Anhänger können jetzt direkt an der Verladerampe Strom nachladen, denn das 14 Meter lange Kabel des JUICE CHARGER me 3 max reicht bis zum Typ-2-Anschluss am Fahrzeug, der sich meist in der Nähe der Fahrerkabine befindet. Doch der JUICE CHARGER me 3 max eignet sich nicht nur für den Logistik-Bereich: Generell kann die Lösung für Fahrzeuge eingesetzt werden, die nicht umgeparkt werden sollen – wie Vorführwagen, Ausstellungs- oder Flottenfahrzeuge, sowie bei gestaffelten Parkplätzen, auf denen die Fahrzeuge direkt hintereinander parken.

Flexibilität ist das A und O

„Manchmal ist länger einfach besser“ – Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice gibt sich vom neuen JUICE CHARGER me 3 max überzeugt. „Besser als Länge allein ist ein variabler Aktionsradius. So hat man an unterschiedlichen Einsatzorten wie Werkhöfen, Garagen oder Autosalons die Freiheit, Elektroautos ortsunabhängig zu laden. Selbst wenn ein Kundenfahrzeug auf einer Hebebühne bewegt wird, kann es problemlos geladen werden. Die Kabeltrommel sorgt für die nötige Flexibilität und hilft gleichzeitig, Stolperfallen – einer der häufigsten Unfallursachen im Betrieb – wirksam entgegenzuwirken. Das geht sogar so weit, dass man in Fahrzeugdepots keine gesonderten Parkfelder für Elektroautos mehr ausweisen muss. Im Handumdrehen ist jeder Parkplatz ein E-Fahrzeug-Parkplatz.“

Bewährte Technologie mit nützlichen Extras

Der JUICE CHARGER me 3 max ist die ideale Antwort auf die wachsende Nachfrage nach praktischer Ladeinfrastruktur für elektrische Nutzfahrzeuge. Das bestätigt Michael Sieber, Leiter Ressourcen und Infrastruktur der Sieber-Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung: „Wir haben nach einem innovativen Produkt und einem passenden Backend gesucht und dies bei Juice gefunden. Mit den Kabeltrommeln und 14 Metern Ladekabel an den Ladestationen können wir die Fahrzeuge direkt an den Rampen mit an- oder abgehängtem Anhänger sehr flexibel laden.“

Der JUICE CHARGER me 3 max baut auf der bewährten Technologie des JUICE CHARGER me 3 auf. Die Lade-Freischaltung kann optional über ein abgekoppeltes RFID-Terminal mit Display erfolgen, das bis zu drei Meter von der Wallbox entfernt montiert werden kann – eine besonders nützliche Funktion bei beengten Raumverhältnissen.

---

JUICE CHARGER me 3:

smarte 11-kW-Wallbox, kostenlos auf 22 kW aufrüstbar

werksseitig komplett vorkonfiguriert; „Plug & Play“-Installation

Freischaltung per RFID oder Plug & Charge (nach ISO 15118)

intuitive Benutzeroberfläche

Konnektivität via WLAN und Ethernet

dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten, MID-konformer Stromzähler

optionaler FI/LS-Schutzschalter

Unterstützung von OCPP 1.5 und 1.6 für Anbindung an JUICE EXO oder andere Backends

CE-konform, nach IP67 vor Wasser und Schmutz geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent, temperaturbeständig (betriebsbereit von -30 °C bis 50 °C)

bedruckbare, austauschbare Frontscheibe für individuelles Design

JUICE CHARGER me 3 max:

optionaler, abgekoppelter RFID-Leser

14 m langes, flexibles Ladekabel mit Aufrollautomatik und Stoppmechanismus

Thermo- und Induktionsschutz ermöglichen das Laden auch bei teilweise aufgewickeltem Kabel

um 150° schwenkbares, fixierbares Rollenjoch und kompakte Montageplatte für beengte Platzverhältnisse

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600