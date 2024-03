Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Juice und wallee geben Partnerschaft bekannt

Juice und wallee geben Partnerschaft bekannt

Juice Technology ermöglicht den Betrieb des JUICE CHARGER me 3 mit dem Bezahlterminal von wallee für öffentliches Laden

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, spannt mit dem Winterthurer Zahlungsdienstleister Wallee Group AG zusammen, um bequemes Bezahlen per Kredit-/Debitkarte und mobilen Zahlungsmethoden an der Ladestation zu ermöglichen.

„Endlich kann man den Ladestrom für sein E-Auto ganz simpel und günstig per Kredit-/Debitkarte oder zum Beispiel auch mit Twint bezahlen. Damit erübrigen sich ab sofort die unzähligen Ladekarten, an denen teilweise bis zu vier Parteien mitverdienen und die zu überhöhten Ladetarifen geführt haben. Die Schweizer Lösung ist einfach einzurichten, kostengünstig im Betrieb, wartungsarm und sicher – und die Betreiber haben volle Kontrolle über die verlangten Ladetarife, die transparent auf dem Bildschirm angezeigt werden“, verspricht Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice.

Der JUICE CHARGER me 3 mit dem Terminal von wallee bietet eine attraktive Alternative zu Ladenetzwerken. Davon profitieren insbesondere externe Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Elektroauto unkompliziert laden möchten. Der Strom für das E-Auto kann am JUICE CHARGER me 3 mit Kredit-, Debit- und Bankkarten sowie mit mobilen Zahlungsmitteln wie Twint, Apple Pay und Google Pay bezahlt werden. Das eröffnet zusätzliche Einnahmequellen für gewerbliche Anbieter aus verschiedenen Geschäftsfeldern: Gastronomie, Hotellerie, Sportstätten, Einzelhandel, Immobilienentwickler und Unternehmen mit Firmenparkplätzen. Jeder kann jetzt ein professioneller Anbieter von Ladestationen werden.

Das System – Juice-Ladestation mit Bezahlterminal von wallee – ist bereits bei ersten Projekten im Einsatz, zum Beispiel in der Bündner Bergdestination Laax oder im Einkaufszentrum „Riedmatt Center“ in Rümlang.

wallee verwandelt den JUICE CHARGER me 3 in eine kommerzielle Ladestation

Der JUICE CHARGER me 3 ist vollumfänglich vernetzt und eignet sich perfekt für Installationen jeder Grösse. Der einfache Anschluss über ein Flachbandkabel, die Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit allen E-Autos und die flexible Skalierbarkeit machen ihn zu einer zukunftssicheren Lösung, auch im professionellen Bereich.

Sascha Krüsi, CXO und Mitgründer von wallee gibt sich überzeugt: „Als Partner, der wie Juice aus dem Kanton Zürich stammt, haben wir die optimale Ergänzung für Juice-Ladestationen im Angebot. Mit wallee und dem wallee-Terminal werden an den Ladestationen ohne Weiteres moderne Zahlungsmethoden akzeptiert, zum Beispiel Kredit- und Debitkarten, aber auch kontaktloses Bezahlen über Apple Pay und Google Pay oder auch direkt über Twint – besonders wichtig für den Schweizer Markt. Mit attraktiven Konditionen, schneller Abrechnung und Auszahlung bieten wir eine ideale Lösung für kommerzielle Ladeinfrastrukturen. Bei der Gestaltung der Ladetarife und Strompreise haben Betreiber freie Hand. Da sich auch Flottenkarten integrieren lassen, können die Anbieter mit einer Lösung alle Nutzergruppen bedienen.“

Was bedeutet das für die Betreiber?

Dank der Partnerschaft mit wallee profitieren Kunden von vorteilhaften Transaktionsgebühren im Vergleich zu Mitbewerbern. Die Firma wallee hat sich in der Schweiz bereits in vielen Bereichen der Zahlungsabwicklung als zuverlässiger Bezahldienstleister etabliert, was eine zusätzliche Vertrauensbasis schafft. Das Angebot von Juice umfasst ein Rundumpaket, bestehend aus Ladestation, Zahlterminal, Backend, Setup und Onboarding sowie Schulungen für einen reibungslosen Betrieb.

Das Ziel der Kooperation von Juice und wallee ist es, eine kostengünstige und leicht zugängliche Infrastruktur zu schaffen, die für kleine und grosse Installationen geeignet ist. Christoph Erni setzt nach: „Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus innovativer Technologie und vertrauenswürdigen Zahlungsdienstleistungen die Zukunft der E-Mobilität entscheidend prägen wird.“

Projekte, die das wallee-Zahlungsterminal mit Juice-Ladestationen kombinieren, werden aktuell privatwirtschaftlich gefördert.

---

Der JUICE CHARGER me 3 im Überblick:

Schweizer Ladestation mit fix angeschlagenem Ladekabel

smarte 11-kW-Wallbox, kostenlos auf 22 kW aufrüstbar

werksseitig komplett vorkonfiguriert; „Plug & Play“-Installation

Freischaltung per RFID oder Plug & Charge (nach ISO 15118) beim Betrieb ohne Zahlterminal

intuitive Benutzeroberfläche

Konnektivität via WLAN und Ethernet

dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten, MID-konformer Stromzähler

optionaler FI/LS-Schutzschalter

Unterstützung von OCPP 1.5 und 1.6 für Anbindung an unterschiedliche Backends

CE-konform, nach IP67 vor Wasser und Schmutz geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent, temperaturbeständig (betriebsbereit von -30 °C bis 50 °C)

funktioniert zuverlässig mit sämtlichen Fahrzeugmarken

bedruckbare, austauschbare Frontscheibe für individuelles Design

Das wallee Terminal im Überblick:

verbaut im gleichen Gehäuse wie der JUICE CHARGER me 3, passt deshalb auch optisch in die Ladeumgebung

Steuerung mehrerer Ladepunkte mit nur einem Terminal

Akzeptanz moderner Zahlungsmittel inkl. Kredit-/Debitkarten, Apple Pay, Google Pay, Twint sowie Flottenkarten

klare Benutzerführung über den wetterfesten Touchscreen

inklusive Backend zur Steuerung der Ladetarife, für Überblick und Abrechnung

Preisgestaltung mit folgenden Elementen möglich: Preis pro kWh, Preis pro Minute, Grundgebühr pro Ladung

integrierte Leser für kontaktlose NFC-Zahlungen, für Magnetkarten und Chipkarten: So funktionieren alle Karten aus allen Ländern zuverlässig und ebenso die Bezahlung per Smartphone.

exakte Abrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch und Preisübersicht am Ende des Ladevorgangs

Download von Abrechnungsbelegen per QR-Code oder E-Mail

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world/produkte/juice-charger-me-3

JUICE WORLD

Infos zu weiteren Ladelösungen von Juice finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Über Wallee Group AG Die Wallee AG bietet moderne Zahlungsabwicklung auf Basis einer intelligenten Cloudlösung über alle Kanäle: Im E-Commerce, im Geschäft und mobil mit den wallee-Terminals oder über Automaten und Ladesäulen. Bei wallee fliessen alle Zahlungsströme auf einer Plattform zusammen und lassen sich einfach verwalten und in eigene Systeme integrieren. Die Möglichkeiten der wallee Omnichannel-Cloudlösung in Verbindung mit den Terminals der neuesten Generation bieten Hoteliers, Event-Veranstaltern, Shopbesitzern und unterschiedlichsten Gewerbetreibenden effiziente, stabile und nutzerfreundliche Bezahlvorteile. Besonders im Heimatmarkt Schweiz gehört wallee zu einem der führenden Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen bedient Kunden weltweit. Hauptsitz ist Winterthur in der Schweiz. An insgesamt fünf Standorten in Europa (Schweiz, Deutschland, Luxemburg, Polen, Litauen) entwickelt ein Team von rund 140 Mitarbeitenden die modernen Zahlungslösungen. www.wallee.com

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600