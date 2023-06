Aras Software GmbH

Corman macht PLM-Plattform von Aras zum Herzstück seiner digitalen Transformation

München (ots)

Das auf Arzneimittel sowie Medizin- und Hygieneprodukte spezialisierte Unternehmen Corman digitalisiert den gesamten Lebenszyklus seiner mehr als 2.000 Artikel mithilfe des Aras Innovator. Über die Plattform für ein ganzheitliches Product Lifecycle Management (PLM) steuern die Italiener nicht nur die Entwicklung und die Fertigung ihrer Produkte, sondern auch den Vertrieb auf dem Heimatmarkt sowie in 56 weiteren Ländern.

Corman verfügt über eine breite Palette hochwertiger Produkte, die weltweit vertrieben werden. Um die Bedürfnisse der Verbraucher in den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte und Hygieneartikel künftig noch besser erfüllen zu können, hat sich das Unternehmen dazu entschieden, mithilfe des Aras Innovator seine Fertigungs-, Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu optimieren. Die PLM-Lösung Aras Innovator ist die leistungsfähigste Low-Code-Plattform für Anwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb komplexer Produkte.

Mit seinem konsequenten Engagement für Innovation und Forschung setzt Corman Maßstäbe in der Branche und bietet sichere und effektive Lösungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Menschen. "Wir sind stolz darauf, Corman bei diesem wichtigen Prozess der Implementierung einer PLM-Plattform unterstützen zu können", sagt Jens Rollenmüller, Geschäftsführer von Aras Deutschland. "Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer effizienteren Organisation, die das Prozessmanagement verbessert und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit wichtiger Informationen ermöglicht."

Nachhaltigkeit und Innovationen stehen bei Corman im Fokus

Im neuen Produktions- und Logistikzentrum von Corman unweit von Mailand gibt es zahlreiche Initiativen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Innovation. Dazu gehört die Verwendung erneuerbarer Rohstoffe und biologisch abbaubarer bzw. kompostierbarer Materialien. Darüber hinaus hat Corman eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung installiert, nutzt ein Grundwasserpumpensystem für Heizung, Kühlung und Feuchtigkeitsregulierung in der Produktion und hat ein System zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs eingeführt. Die Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit erstrecken sich zudem auch auf die Lieferketten. So arbeitet Corman nur mit Lieferanten zusammen, die sich an die Grundsätze und Regeln der Nachhaltigkeit halten, entsprechende Garantien abgeben und ihre Risiken im Griff haben.

Alle Informationen rund um den Lebenszyklus eines Produkts effizienter verwalten

Da Corman sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch die Komplexität seiner Produkte seit Jahren stark wächst, hat sich das Unternehmen für die Einführung eines PLM-Systems entschieden, mit dem sich alle Informationen rund um den Lebenszyklus eines Produkts effizienter verwalten lassen. Die bisher eingesetzte Tabellenkalkulation war angesichts der immer größeren Datenmenge an ihre Grenzen gestoßen, was zu Aktualisierungs- und Organisationsproblemen führte. Benötigt wurde also eine moderne und skalierbare Lösung. Nach einem intensiven Auswahlprozess fiel die Wahl auf die Aras-Plattform, die nicht nur die Anforderungen am besten erfüllte, sondern Corman auch durch die benutzerfreundliche Oberfläche und die hohe Anwenderfreundlichkeit überzeugte. Das Anfang 2023 gestartete Projekt soll bereits im Juli live gehen.

Nach der Implementierung erwartet Corman eine schnelle Verbesserung der Effizienz und der Prozessorganisation. Die PLM-Plattform Aras Innovator wird eine strukturierte Datenverwaltung ermöglichen und die Suche, Analyse und gemeinsame Nutzung von Informationen erleichtern. Dies wird die Aktualität und Effizienz der täglichen Prozesse deutlich verbessern. Corman ersetzt außerdem sein gesamtes internes Managementsystem und hat daher die Integration des PLM-Systems beschleunigt, um sicherzustellen, dass es voll funktionsfähig ist und effektiv mit dem neuen System kommunizieren kann.

"Die Einführung von Aras wird zu unserem langfristigen Erfolg beitragen"

"Nach einer Phase der Recherche und des Vergleichens verschiedener Lösungen hat sich Corman mit großer Begeisterung für die PLM-Plattform von Aras entschieden. Diese Entscheidung bedeutet für unser Unternehmen einen großen Schritt nach vorn, da wir damit unsere Prozesse im Product Lifecycle Management optimieren und die interne Zusammenarbeit verbessern können. Wir freuen uns darauf, mit Aras unsere operative Effizienz zu steigern, die Transparenz und Kontrolle über unsere Produkte zu verbessern und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass die Einführung dieser Plattform zu unserem langfristigen Erfolg beitragen und uns einen Vorteil auf diesem wettbewerbsintensiven Markt verschaffen wird", sagt Adriano Vitale, Product and Process R&D Manager bei Corman.

Über Corman

Corman produziert und vertreibt Arzneimittel, Medizinprodukte und Hygieneartikel in Italien und in über 40 Ländern weltweit. Als unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen entwickelt es auf der Grundlage seiner in über 70 Jahren Forschung und Entwicklung erworbenen Kompetenzen Lösungen und Antworten zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten in den unterschiedlichen Therapiebereichen, in denen es präsent ist. Gemeinsam mit internationalen Partnern konzipiert Corman Produkte, Dienstleistungen und Schulungsmaßnahmen entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt saugfähige Produkte, die aus natürlichen Rohstoffen wie Baumwolle hergestellt werden. Die Produkte sind klinisch getestet und zertifiziert, um den Bedürfnissen auch der empfindlichsten Haut sowie der Umwelt gerecht zu werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mailand und verfügt über Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und China. www.corman.it

Über Aras

Aras ist ein Anbieter der fortschrittlichsten Low-Code-Plattform mit Anwendungen, die für die Planung, den Bau und die Wartung komplexer Produkte entwickelt wurden. Die Technologie von Aras ermöglicht die rasche Implementierung flexibler und erweiterbarer Lösungen für eine robuste Geschäftsentwicklung. Die Aras-Plattform verbindet mit ihren Product-Lifecycle-Management-Anwendungen Anwender aus allen Disziplinen und Funktionen mit kritischen Daten und Prozessen während des Produktlebenszyklus und in der gesamten erweiterten Zuliefererkette. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und Rückverfolgbarkeit zu verwalten. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.