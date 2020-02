Juice Technology AG

Media Alert: 42 Tonnen - hält der Juice Booster 2 das wirklich aus?

Bild-Infos

Download

Die Schweizer Ladestationsherstellerin Juice Technology AG testet die mobile Ladestation auf Herz und Nieren

Dass der JUICE BOOSTER 2 so einiges aushält, hat die Juice Technology AG schon mehrfach bewiesen. In ihrem "Mission Booster"-Video setzte sie die mobile 22-kW-Ladestation sogar in Brand, doch die lädt unbeirrt weiter.

Jetzt ging das Team einen Schritt weiter - einen grossen Schritt. Mit bis zu drei Tonnen Radlast ist der JUICE BOOSTER 2 überfahrsicher, das Sechsfache des vorgeschriebenen Mindestwertes. Doch das war dem Juice-Team nicht genug. Sie wollten an die Grenzen gehen, alles testen: Kindertraktor, Fahrrad, Tesla Model 3, Saurer 2DM mit 12 Tonnen Gewicht - doch der JUICE BOOSTER 2 lädt immer noch. Was dann passiert, verschlägt jedoch allen den Atem.

Die mobile Ladestation wird mit einem 42 Tonnen schweren Leopard 1 Panzer überfahren. Und? Sehen Sie selbst: https://youtu.be/9mnQkOGxMXY.

---

Die wichtigsten Vorteile des JUICE BOOSTER 2 im Überblick:

1. An jeder Steckdose laden: Mit den Adaptern des JUICE BOOSTER 2 kann das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose weltweit geladen werden. 2. Automatische Leistungserkennung: Das Ladegerät wird immer auf die optimale Ladeleistung eingestellt. Eine Überbelastung von Steckdosen ist damit ausgeschlossen. 3. Der JUICE BOOSTER 2 ist absolut wasserdicht (IP 67) und überfahrbar mit bis zu drei Tonnen Radlast. 4. Netzseitig sind auch Adapter zu Typ 2 und, für Frankreich-Reisende, Typ 3c verfügbar. Damit lässt sich der JUICE BOOSTER 2 auch an öffentlichen Ladesäulen verwenden und ersetzt damit faktisch das separate Ladekabel. 5. Adapterstecker JUICE CONNECTOR: Dieser ist CE-konform und so ausgelegt, dass er auch künftige Funktionen mit abdecken kann. Denn die Investition in den JUICE BOOSTER 2 und in die Adapter soll nachhaltig sein.

JUICE BOOSTER 2

Mehr Infos über den JUICE BOOSTER 2 finden Sie unter

www.juice-technology.com/juice-booster

https://youtu.be/4bu0xexBnlk

https://youtu.be/9mnQkOGxMXY

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Sitz in Cham (Zug, Schweiz), ist die weltweit führende Herstellerin mobiler 22-kW-Ladestationen. Zum umfangreichen Portfolio des Schweizer Unternehmens gehören zudem softwarebasierte Lade- und Lastmanagementsysteme, Ladesäulen, Wallboxen und DC-Ladestationen. Juice Technology wurde 2014 gegründet und hat sich bereits im ersten Geschäftsjahr mit dem JUICE BOOSTER 1 als weltweite Marktführerin in diesem Segment etabliert. Als feste Grösse in der Branche und wichtige Herstellerin von Ladeinfrastruktur präsentierte das Unternehmen bereits zahlreiche Weltneuheiten wie die im Stecker integrierte Temperatursensorik, Bezahlsysteme mit Kreditkarte oder das unendlich skalierbare Lastmanagementsystem smartJUICE. Die Juice Technology AG ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell 74 Personen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Logistik. Das Unternehmen verdreifacht derzeit jährlich seinen Umsatz.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-technology.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Medienkontakt: Juice Technology AG Daniela Märkl Communications & Public Relations maerkl@juice-technology.com +41-41 510 02 19 oder +41-76 587 00 78