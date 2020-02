Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Hart aber herzlich: Juice Technology AG wird mit dem "Best Places to Work"-Award ausgezeichnet

Hart aber herzlich: Juice Technology AG wird mit dem "Best Places to Work"-Award ausgezeichnet

Die Juice Technology AG, führende Herstellerin von mobilen Ladestationen für Elektroautos, ist nun offiziell einer der "Best Places to Work" weltweit. Das gab heute die Business Intelligence Group bekannt.

Die Auszeichnung erfolgt auf Basis einer anonym durchgeführten Online-Umfrage bei allen Mitarbeitern, unter anderem zu Themen wie der Identifikation mit dem Unternehmen, den eigenen Arbeitsbereichen oder das Verhältnis unter den Kollegen und zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten.

"Herzlichen Glückwunsch an die Juice Technology AG für den erfolgreichen Aufbau einer Organisation, die sich auf das Engagement und die Leistung der Mitarbeiter konzentriert", sagt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group. "Die Analyse der Daten der Mitarbeiterbefragung machte deutlich, dass dies ein grossartiger Arbeitsplatz ist und dass das Feedback der Mitarbeiter nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt wird. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team."

Die Juice Technology AG wurde 2014 in Cham gegründet und hat es dank des grossen Engagements des gesamten Teams und der qualitativ hochwertigen Produkte bereits im ersten Geschäftsjahr zum Marktführer bei mobilen Ladestationen geschafft.

"In einer so dynamischen Branche, wie der der Elektromobilität, muss man für den Erfolg auch mal unkonventionelle Wege gehen. Wir fordern und erwarten viel von unserem Team", so Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG. "Bei uns gibt es keine klassischen 9-to-5-Jobs, denn so bringt man kein Unternehmen zum Erfolg. Jedes Teammitglied muss über den Tellerrand schauen, soll sich auch in Bereiche einbringen, die vielleicht nicht im jeweiligen Verantwortungsbereich liegen, neue Ideen anbringen und vor allem offen und direkt kommunizieren, damit schnell eine Lösung gefunden wird. Wir haben es geschafft, ein Team aufzubauen, das wie perfekt ineinander greifende Zahnräder funktioniert und dennoch flexibel und dynamisch reagieren kann. Ich würde sagen, die Arbeit bei uns ist hart, das Team und die Kollegen aber sehr herzlich. Dass wir nun auf Basis der Mitarbeitermeinungen zu einem der "Best Places to Work" weltweit ausgezeichnet wurden, ist definitiv die größte Bestätigung und Ehre, die man sich an dieser Stelle wünschen kann."

Bis 2021 soll das Team weiterwachsen und sich die Zahl der Mitarbeiter stetig erhöhen. Vor allem in den Bereichen Entwicklung und Verkauf will sich das Unternehmen stark vergrössern, um die Nachfrage bedienen und ideal auf die Veränderungen sowohl im Markt als auch in der Gesellschaft reagieren zu können.

Was das Juice-Team dazu sagt? Sehen Sie selbst: https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Jobs bei Juice Technology http://www.juice-technology.com/jobs

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Sitz in Cham (Zug, Schweiz), ist die weltweit führende Herstellerin mobiler 22-kW-Ladestationen. Zum umfangreichen Portfolio des Schweizer Unternehmens gehören zudem softwarebasierte Lade- und Lastmanagementsysteme, Ladesäulen, Wallboxen und DC-Ladestationen. Juice Technology wurde 2014 gegründet und hat sich bereits im ersten Geschäftsjahr mit dem JUICE BOOSTER 1 als weltweite Marktführerin in diesem Segment etabliert. Als feste Grösse in der Branche und wichtige Herstellerin von Ladeinfrastruktur präsentierte das Unternehmen bereits zahlreiche Weltneuheiten wie die im Stecker integrierte Temperatursensorik, Bezahlsysteme mit Kreditkarte oder das unendlich skalierbare Lastmanagementsystem smartJUICE. Die Juice Technology AG ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell 74 Personen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Logistik. Das Unternehmen verdreifacht derzeit jährlich seinen Umsatz.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-technology.com.

